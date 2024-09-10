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  4. Снигур победно начала выступления на турнире ITF во Франции
ITF
10 сентября 2024, 15:34 |
167
0

Снигур победно начала выступления на турнире ITF во Франции

Дарья обыграла Ольгу Хелми из Дании

10 сентября 2024, 15:34 |
167
0
Снигур победно начала выступления на турнире ITF во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№123 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире ITF W75 в Ле-Нёбуре (Франция).

В первом раунде украинка в статусе лидера посева обыграла Ольгу Хелми из Дании, которая до этого успешно преодолела квалификацию.

Ле-Нёбур. Первый круг
Дарья Снигур (Украина, 1) – Ольга Хелми (Дания, Q) – 6:1, 6:2

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сразиться против Тессы Андрианжафитримо (№429 WTA) или Аяны Акли (№561 WTA).

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Дарья Снигур ITF Ле-Нёбур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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