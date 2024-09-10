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Карпаты Львов
10.09.2024 11:00 – FT 3 : 1
УКРАИНА U17
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10 сентября 2024, 13:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:55
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Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче

Спарринг юношеской сборной Украины прошел во Львове

10 сентября 2024, 13:14 | Обновлено 10 сентября 2024, 13:55
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Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче
Сборная Украины U-17

10 сентября в 11:00 во Львове прошел товарищеский матч между командой Карпаты U-19 и сборной Украины U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты U-19 переиграли сборную Украина U-17 в спарринге со счетом 3:1.

У сборной Украины U-17 в конце матча гол забил представитель Карпат Максим Тлумак, сын Андрея Тлумака.

Подопечные Юрия Мороза сыграли второй спарринг по время учебно-тренировочного сбора во Львове. В первой игре 7 сентября юношеская сборная Украины U-17 уступила львовскому Руху U-19 со счетом 1:2.

Сине-желтые готовятся к квалификации за выход на Евро-2025 U-17. Украина будет выступать в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Матчи группового раунда пройдут 9–15 октября.

Товарищеский матч. 10 сентября, Львов

11:00. Карпаты Львов U-19 – Украина U-17 – 3:1

Гол: Максим Тлумак, 90 (у Украины U-17)

Видеозапись матча

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Юрий Мороз Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-17 Карпаты Львов U-19
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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