Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче
Спарринг юношеской сборной Украины прошел во Львове
10 сентября в 11:00 во Львове прошел товарищеский матч между командой Карпаты U-19 и сборной Украины U-17.
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Карпаты U-19 переиграли сборную Украина U-17 в спарринге со счетом 3:1.
У сборной Украины U-17 в конце матча гол забил представитель Карпат Максим Тлумак, сын Андрея Тлумака.
Подопечные Юрия Мороза сыграли второй спарринг по время учебно-тренировочного сбора во Львове. В первой игре 7 сентября юношеская сборная Украины U-17 уступила львовскому Руху U-19 со счетом 1:2.
Сине-желтые готовятся к квалификации за выход на Евро-2025 U-17. Украина будет выступать в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Матчи группового раунда пройдут 9–15 октября.
Товарищеский матч. 10 сентября, Львов
11:00. Карпаты Львов U-19 – Украина U-17 – 3:1
Гол: Максим Тлумак, 90 (у Украины U-17)
Видеозапись матча
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