Карпаты U-19 переиграли сборную Украины U-17 в товарищеском матче

10 сентября в 11:00 во Львове прошел товарищеский матч между командой Карпаты U-19 и сборной Украины U-17.

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Карпаты U-19 переиграли сборную Украина U-17 в спарринге со счетом 3:1.

У сборной Украины U-17 в конце матча гол забил представитель Карпат Максим Тлумак, сын Андрея Тлумака.

Подопечные Юрия Мороза сыграли второй спарринг по время учебно-тренировочного сбора во Львове. В первой игре 7 сентября юношеская сборная Украины U-17 уступила львовскому Руху U-19 со счетом 1:2.

Сине-желтые готовятся к квалификации за выход на Евро-2025 U-17. Украина будет выступать в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Матчи группового раунда пройдут 9–15 октября.

Товарищеский матч. 10 сентября, Львов

11:00. Карпаты Львов U-19 – Украина U-17 – 3:1

Гол: Максим Тлумак, 90 (у Украины U-17)

Видеозапись матча