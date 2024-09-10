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10 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:23
44
0

Карпаты U-19 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 сентября товарищеский матч во Львове

10 сентября 2024, 12:15 | Обновлено 10 сентября 2024, 12:23
44
0
Карпаты U-19 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября в 11:00 во Львове проходит товарищеский матч между командой Карпаты U-19 и сборной Украины U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Юрия Мороза сыграют второй спарринг по время учебно-тренировочного сбора во Львове. В первой игре 7 сентября юношеская сборная Украины U-17 уступила львовскому Руху U-19 со счетом 1:2.

Сине-желтые готовятся к квалификации за выход на Евро-2025 U-17. Украина будет выступать в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Матчи группы пройдут 9–15 октября.

Карпаты U-19 – Украина U-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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