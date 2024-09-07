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07.09.2024 18:00 – FT 1 : 2
Рух Львов U19
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07 сентября 2024, 23:41 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:57
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Юношеская сборная Украины U-17 провела спарринг с Рухом U-19

Львовская команда выиграла товарищеский матч со счетом 2:1

07 сентября 2024, 23:41 | Обновлено 07 сентября 2024, 23:57
196
0
Юношеская сборная Украины U-17 провела спарринг с Рухом U-19
УАФ

Юнацька збірна України (футболісти не старші 2008 року народження) продовжує підготовку до кваліфікаційного раунду Євро-2025 (U-17).

Юнацька збірна України U-16/17 до 11 вересня проводитиме збір у Львові, під час якого має зіграти два контрольні поєдинки.

Сьогодні, 7 вересня відбувся спаринг із місцевим «Рухом» U-19. Підопічні Юрія Мороза поступилися з рахунком 1:2, а єдиний гол синьо-жовтих оформив Іван Андрейко.

Другий контрольний поєдинок, проти львівських «Карпат» U-19, відбудеться 10 вересня.

За результатами жеребкування ця юнацька збірна України опинилася в групі 4 разом із Бельгією, Косовом та Казахстаном. Мінітурнір у нашому квартеті проходитиме в Бельгії, а матчі відбудуться 9-го, 12-го та 15 жовтня.

Товариський матч юнацької збірної

Україна (U-16/17) — «Рух» (U-19) — 1:2 (1:0)

Голи: Андрейко (2) — (65), (90+4).

Україна (U-16/17): Хадасевич (Крапівін, 30, Роєнко, 60), Бойко (Соломон, 46), Милокост (Коновалов, 46), Костюк (Хлівнюк, 46), Залипка (Калюжний, 46), Вергун (Тлумак, 30, Король, 60), Джурабаєв (Середа, 46), Люсін (Хруник, 46), Андрейко (Мустафаєв, 46), Зудін (Меньшиков, 46), Зубрій (Слива, 46).

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сборная Украины по футболу U-17 Рух Львов Рух Львов U-19 товарищеские матчи Юрий Мороз
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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