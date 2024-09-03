Юношеская сборная Украины U-17 проведет учебно-тренировочный сбор во Львове
Сине-желтые сыграют два контрольных матча: против Руха U-19 и Карпат U-19
Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) проведет учебно-тренировочный сбор во Львове в период со 2 по 11 сентября.
Сине-желтые сыграют два контрольных поединка – против Руха U-19 (7 сентября) и Карпат U-19 (10 сентября). На этот сбор главный тренер команды Юрий Мороз пригласил 24 игрока.
В первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17 юношеская сборная Украины, возглавляемая Юрием Морозом, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в группе пройдет в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.
Во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.
Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19. Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.
В апреле юношеская сборная Украины U-16 стала победителем Турнира по развитию УЕФА в Эстонии, а в июне выступила на турнире Dream Cup 2024 в Японии.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Максим Роенко (Динамо Киев), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).
Защитники: Дмитрий Коновалов (Динамо Киев), Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Иван Вергун (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – Рух Львов), Александр Бойко (Гент, Бельгия), Назар Хливнюк (Фортуна, Германия).
Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Александр Середа (Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – Рух Львов), Максим Тлумак (Карпаты Львов), Илья Хруник (СДЮСШОР Прикарпатье Ивано-Франковск).
Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Ролан Мустафаев (Рух Львов), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место в рейтинге занял Криштиану Роналду
В Лиге чемпионов стало сложнее действовать на контратаках