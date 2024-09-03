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Молодежные турниры
03 сентября 2024, 15:56 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:13
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Юношеская сборная Украины U-17 проведет учебно-тренировочный сбор во Львове

Сине-желтые сыграют два контрольных матча: против Руха U-19 и Карпат U-19

03 сентября 2024, 15:56 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:13
135
0
Юношеская сборная Украины U-17 проведет учебно-тренировочный сбор во Львове
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) проведет учебно-тренировочный сбор во Львове в период со 2 по 11 сентября.

Сине-желтые сыграют два контрольных поединка – против Руха U-19 (7 сентября) и Карпат U-19 (10 сентября). На этот сбор главный тренер команды Юрий Мороз пригласил 24 игрока.

В первом квалификационном раунде Евро-2025 U-17 юношеская сборная Украины, возглавляемая Юрием Морозом, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в группе пройдет в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.

Во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы. После этого 28 участников весной 2025 года в 7 группах Лиги А будут бороться за 7 путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 U-19. Евро-2025 U-17 станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

В апреле юношеская сборная Украины U-16 стала победителем Турнира по развитию УЕФА в Эстонии, а в июне выступила на турнире Dream Cup 2024 в Японии.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Максим Роенко (Динамо Киев), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Егор Крапивин (Эспаньол, Испания).

Защитники: Дмитрий Коновалов (Динамо Киев), Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Иван Вергун (все – Шахтер Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – Рух Львов), Александр Бойко (Гент, Бельгия), Назар Хливнюк (Фортуна, Германия).

Полузащитники: Павел Люсин (Динамо Киев), Александр Середа (Шахтер Донецк), Мухаммад Джурабаев, Даниил Слива (оба – Рух Львов), Максим Тлумак (Карпаты Львов), Илья Хруник (СДЮСШОР Прикарпатье Ивано-Франковск).

Нападающие: Иван Андрейко (Динамо Киев), Артем Зубрий (Шахтер Донецк), Ролан Мустафаев (Рух Львов), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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