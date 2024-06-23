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Молодежные турниры
23 июня 2024, 20:17 | Обновлено 23 июня 2024, 20:31
213
2

Последнее место. Украина U-16 на турнире в Японии проиграла третий матч

Команда Юрия Мороза неудачно выступила на турнире Dream Cup

23 июня 2024, 20:17 | Обновлено 23 июня 2024, 20:31
213
2
Последнее место. Украина U-16 на турнире в Японии проиграла третий матч
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г.р.) выступила на турнире Dream Cup 2024, который принимала Япония.

Соревнования проходили в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, готовящиеся к квалификации Евро-2025 U-17, играли против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Стартовали подопечные Юрия Мороза с поражения от хозяев (0:6), затем уступили и соперникам из Сенегала (0:1), а 23 июня проиграли сверстникам из Венесуэлы (1:4).

Проиграв все три матча, сине-желтые заняли последнее 4 место (0 очков). В топ-3 вошли: Япония (9 очков), Венесуэла (6), Сенегал (3).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

  • Сенегал – Венесуэла – 1:2
  • Япония – Украина – 6:0

2-й тур, 21.06.2024

  • Украина – Сенегал – 0:1
  • Япония – Венесуэла – 4:0

3-й тур, 23.06.2024

Венесуэла U-16 – Украина U-16 – 4:1 (2:0)

Голы: Сульбаран, 19, 68, Алех. Гарсия, 32, Муньос, 58 – Соломон, 50.

Венесуэла U-16: Луго, Дэвис, Майтан (Пагано, 90+1), Барриос (Мендес, 73), Боер (Алессандро Гарсия, 73), Лосада, Муньос (Диас, 90+1), Эскобар (Де Орленас, 62), Сульбаран (Берротеран, 90+1), Помози (Араухо, 46), Алехандро Гарсия (Ладино, 62).

Украина U-16: Хадасевич (Роенко, 73), Соломон, Милокост, Лисицкий, Коваль (Залипка, 65), Слива, Середа, Хасанов (Иваськив, 81), Романюк (Захаркив, 65), Андрейко (Кройтарь, 65, Геворкян , 81), Кучерявый.

Предупреждение: Залипка, 73.

Япония – Сенегал – 3:2

Итоговая турнирная таблица

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сборная Украины по футболу U-16 Dream Cup сборная Венесуэлы по футболу Юрий Мороз
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Ванчак
Позорища, мля!!!
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Nba37
Мороз физрук, что это за поколение растёт 
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