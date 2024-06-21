Сборная Украины U-16 проиграла Сенегалу на международном турнире в Японии

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) выступает на турнире Dream Cup 2024, который принимает Япония.

Соревнования пройдут до 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2025 U-17, играют против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Стартовали подопечные Юрия Мороза с поражения от хозяев (0:6), а 21 июня уступили и соперникам из Сенегала – 0:1.

Заключительный матч украинцы проведут 23 июня против сверстников из Венесуэлы.

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

Сенегал – Венесуэла – 1:2

Япония – Украина – 6:0

2-й тур, 21.06.2024

Украина U-16 – Сенегал U-16 – 0:1 (0:1)

Гол: Соу, 45+1.

Украина U-16: Роенко, Залипко, Хливнюк, Лисицкий (Милокост, 73), Коваль (Соломон, 46), Андрейко, Геворкян (Романюк, 62), Хасанов (Иваськив, 88), Середа, Слива (Кройтарь, 73), Захаркив (Кучерявый, 73).

Сенегал U-16: Гомис, М. Ндиае, Балукун, Диалло, Тиам, Дабо (Фалл, 88), Диоп (Ба, 73), Соу, С. Ндиае, Камара (Вагне, 55), Мане.

Предупреждения: Хливнюк, 45, Романюк, 88.

Япония – Венесуэла – 4:0

3-й тур, 23.06.2024