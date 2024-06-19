Сборная Украины U-16 на международном турнире пропустила 6 мячей от Японии
Команда Юрия Мороза неудачно стартовала на Dream Cup
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г. р.) неудачно начала выступление на турнире Dream Cup 2024, который принимает Япония.
Соревнования пройдут до 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, готовящиеся к квалификации Евро-2025 U-17, играют против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.
19 июня подопечные Юрия Мороза стартовали поединком против хозяев, в котором уступили со счетом 0:6.
Следующий матч украинские юноши проведут 21 июня против сверстников из Сенегала.
Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16
1-й тур, 19.06.2024
Япония U-16 – Украина U-16 – 6:0 (2:0)
Голы: Касаи (9), Канда (45), Йосида (69), Окуда (83), Фудзии (88), Асада (90).
Япония U-16: Нисикава, Усуи (Дойгучи, 66), Йокои (Синодзаки, 66), Фудзии, Кодама (Танака, 83), Кобаяси (Нисиока, 72), Канда, Такемото (Яманака, 66), Фукуока (Ногучи, 46), Касаи (Асада, 66), Йосида (Окуда, 72).
Украина U-16: Хадасевич, Залипко, Хливнюк (Лисицкий, 62), Милокост (Коваль, 66), Соломон, Андрейко (Захаркив, 62), Романюк (Середа, 46), Иваськив (Хасанов, 46), Слива, Кройтарь, Кучерявый (Геворкян, 74).
Предупреждения: Хливнюк (37), Залипка (87), Геворкян (90+3).
- Сенегал – Венесуэла – 1:2
2-й тур, 21.06.2024
- 06:00. Украина – Сенегал
- 09:00. Япония – Венесуэла
3-й тур, 23.06.2024
- 06:00. Венесуэла – Украина
- 09:00. Япония – Сенегал
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