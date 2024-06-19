Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-16 на международном турнире пропустила 6 мячей от Японии
Молодежные турниры
19 июня 2024, 16:55 | Обновлено 19 июня 2024, 17:02
77
0

Сборная Украины U-16 на международном турнире пропустила 6 мячей от Японии

Команда Юрия Мороза неудачно стартовала на Dream Cup

19 июня 2024, 16:55 | Обновлено 19 июня 2024, 17:02
77
0
Сборная Украины U-16 на международном турнире пропустила 6 мячей от Японии
УАФ

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г. р.) неудачно начала выступление на турнире Dream Cup 2024, который принимает Япония.

Соревнования пройдут до 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, готовящиеся к квалификации Евро-2025 U-17, играют против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

19 июня подопечные Юрия Мороза стартовали поединком против хозяев, в котором уступили со счетом 0:6.

Следующий матч украинские юноши проведут 21 июня против сверстников из Сенегала.

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

Япония U-16 – Украина U-16 – 6:0 (2:0)

Голы: Касаи (9), Канда (45), Йосида (69), Окуда (83), Фудзии (88), Асада (90).

Япония U-16: Нисикава, Усуи (Дойгучи, 66), Йокои (Синодзаки, 66), Фудзии, Кодама (Танака, 83), Кобаяси (Нисиока, 72), Канда, Такемото (Яманака, 66), Фукуока (Ногучи, 46), Касаи (Асада, 66), Йосида (Окуда, 72).

Украина U-16: Хадасевич, Залипко, Хливнюк (Лисицкий, 62), Милокост (Коваль, 66), Соломон, Андрейко (Захаркив, 62), Романюк (Середа, 46), Иваськив (Хасанов, 46), Слива, Кройтарь, Кучерявый (Геворкян, 74).

Предупреждения: Хливнюк (37), Залипка (87), Геворкян (90+3).

  • Сенегал – Венесуэла – 1:2

2-й тур, 21.06.2024

  • 06:00. Украина – Сенегал
  • 09:00. Япония – Венесуэла

3-й тур, 23.06.2024

  • 06:00. Венесуэла – Украина
  • 09:00. Япония – Сенегал

По теме:
Юношеская сборная Украины U-16 стартует на турнире в Японии
Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»
Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-16 Япония - Украина
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
Футбол | 19 июня 2024, 16:07 0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками
ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с двумя игроками

Гончаренко и Тотовицкий покинули клуб

Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Футбол | 19 июня 2024, 10:19 4
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии

Хавбек – о настроении в стане сборной Украины

Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Футбол | 19.06.2024, 09:25
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Юрий БЕРЕЗА: «УАФ превратили в 95-й квартал»
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 32
Футбол
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 41
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 83
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем