Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская сборная Украины U-16 стартует на турнире в Японии
Молодежные турниры
19 июня 2024, 06:05 | Обновлено 19 июня 2024, 06:27
106
0

Юношеская сборная Украины U-16 стартует на турнире в Японии

Первым соперником сине-желтых является японская команда

19 июня 2024, 06:05 | Обновлено 19 июня 2024, 06:27
106
0
Юношеская сборная Украины U-16 стартует на турнире в Японии
УАФ. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) примет участие в турнире Dream Cup 2024, который пройдет в Японии.

Соревнования будут проходить с 19 по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

15 июня украинская команда начала сбор, а 19 июня проведет свой первый матч на соревнованиях против хозяев. Встреча начнется в 09:00 по киевскому времени.

Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз: «Больше информации мы имеем по Японии, с которой сыграем в первом поединке. А с другими оппонентами больше познакомимся на самом турнире.

Уверен, что это будет интересное и полезное соревнование для сборной Украины, которая должна встретиться с представителями разных континентов, разных футбольных философий. Единственное, что меня беспокоит, успеют ли наши ребята акклиматизироваться за двое суток, которые у нас будут перед стартом турнира».

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1»), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас» , Испания).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захарков («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

  • 06:00. Сенегал – Венесуэла
  • 09:00. Япония – Украина

2-й тур, 21.06.2024

  • 06:00. Украина – Сенегал
  • 09:00. Япония – Венесуэла

3-й тур, 23.06.2024

  • 06:00. Венесуэла – Украина
  • 09:00. Япония – Сенегал
По теме:
Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»
Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии
Юрий МОРОЗ: «Что случилось, то случилось. Не надо посыпать голову пеплом»
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-16 Япония - Украина
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 19 июня 2024, 07:30 0
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Семьдесят лет назад команды в очных матчах устроили феерию, что будет теперь?

Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Футбол | 18 июня 2024, 23:55 9
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии

Португальцы забили победный гол в компенсированное время

Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Футбол | 18.06.2024, 21:14
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Футбол | 18.06.2024, 20:16
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
18.06.2024, 07:01 20
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем