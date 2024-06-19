Юношеская сборная Украины U-16 стартует на турнире в Японии

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) примет участие в турнире Dream Cup 2024, который пройдет в Японии.

Соревнования будут проходить с 19 по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые готовятся к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

15 июня украинская команда начала сбор, а 19 июня проведет свой первый матч на соревнованиях против хозяев. Встреча начнется в 09:00 по киевскому времени.

Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз: «Больше информации мы имеем по Японии, с которой сыграем в первом поединке. А с другими оппонентами больше познакомимся на самом турнире.

Уверен, что это будет интересное и полезное соревнование для сборной Украины, которая должна встретиться с представителями разных континентов, разных футбольных философий. Единственное, что меня беспокоит, успеют ли наши ребята акклиматизироваться за двое суток, которые у нас будут перед стартом турнира».

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1»), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас» , Испания).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захарков («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

06:00. Сенегал – Венесуэла

09:00. Япония – Украина

2-й тур, 21.06.2024

06:00. Украина – Сенегал

09:00. Япония – Венесуэла

3-й тур, 23.06.2024