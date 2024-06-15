Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2024, 02:20 | Обновлено 15 июня 2024, 02:56
54
0

Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»

У юношеской сборной Украины U-16 с 15 июня начнется тренировочный сбор

15 июня 2024, 02:20 | Обновлено 15 июня 2024, 02:56
54
0
Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»
УАФ. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины (футболисты 2008 г.р. и мол) продолжает подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 U-17.

В юношеской сборной Украины U-16 с 15 июня начнется тренировочный сбор, в ходе которого сине-желтые примут участие в международном турнире Dream Cup 2024, который состоится в Японии. Там, кроме хозяев, украинские юноши встретятся с командами Сенегала и Венесуэлы.

В преддверии этого турнира главный тренер украинцев Юрий Мороз ответил на вопросы.

– Какие главные задачи будут стоять перед тренерским штабом на предстоящем сборе?

– Прежде всего, мы хотим пересмотреть новых кандидатов для этой сборной, поскольку осенью мы должны сыграть в квалификационном раунде чемпионата Европы, а времени осталось не так много. Также мы хотим задать коллективу то направление, к которому стремится наш тренерский штаб.

– Это будет последний сбор перед официальными матчами, которые пройдут в октябре?

– В планах есть еще один этап подготовки, но опять же это все пока только на бумаге. Очень надеюсь, что мы еще соберемся перед квалификационным турниром.

– По сравнению с прошлым сбором вы обновили состав процентов на 60…

– Так и есть. Есть много футболистов, которые заслуживают вызова в сборную. И как я сказал, времени не так много, а хочется охватить больше.

– На будущем этапе подготовки сборная Украины сыграет три матча за пять дней, но у вас в составе всего 18 исполнителей. Не мало ли?

– Конечно, хотелось, чтобы было больше игроков, но, к сожалению, это условия принимающей стороны.

– Сине-желтые должны сыграть с экзотическими как для Украины сборными (Япония, Сенегал, Венесуэла). Что-то уже знаете о соперниках?

– Больше информации мы имеем по Японии, с которой сыграем в первом поединке. А с другими оппонентами больше познакомимся на самом турнире.

Уверен, что это будет интересное и полезное соревнование для сборной Украины, которая должна встретиться с представителями разных континентов, разных футбольных философий. Единственное, что меня беспокоит, успеют ли наши ребята акклиматизироваться за двое суток, которые у нас будет перед стартом турнира.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1»), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас» , Испания).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захарков («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

  • 06:00. Сенегал – Венесуэла
  • 09:00. Япония – Украина

2-й тур, 21.06.2024

  • 06:00. Украина – Сенегал
  • 09:00. Япония – Венесуэла

3-й тур, 23.06.2024

  • 06:00. Венесуэла – Украина
  • 09:00. Япония – Сенегал
По теме:
Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии
Юрий МОРОЗ: «Что случилось, то случилось. Не надо посыпать голову пеплом»
Источник: сборную Украины U-17 на Евро-2024 тренировал не Мороз, а Мельгоса
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-16
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 14 июня 2024, 19:55 22
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Матч-открытие Евро-2024

НАГЕЛЬСМАНН: «Мы забили много голов. Первые 20 минут были очень хорошими»
Футбол | 15 июня 2024, 03:00 0
НАГЕЛЬСМАНН: «Мы забили много голов. Первые 20 минут были очень хорошими»
НАГЕЛЬСМАНН: «Мы забили много голов. Первые 20 минут были очень хорошими»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал игру против Шотландии

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 15.06.2024, 00:19
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 14.06.2024, 09:45
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
Футбол | 14.06.2024, 23:57
Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
Тотальное превосходство. Сборная Германии разгромила Шотландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 1
Футбол
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 148
Футбол
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
13.06.2024, 10:16
Бокс
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
Моуриньо назвал лучшего игрока поколения, которого хотел бы подписать
13.06.2024, 02:50
Футбол
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
Кто составлял рейтинг? Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик
13.06.2024, 07:20 10
Бокс
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
Победа и рекорд. Легендарный прыгун с шестом вновь стал чемпионом Европы
13.06.2024, 03:11 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем