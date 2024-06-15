Юрий МОРОЗ: «Турнир в Японии будет очень полезным для сборной»

Юношеская сборная Украины (футболисты 2008 г.р. и мол) продолжает подготовку к квалификационному раунду Евро-2025 U-17.

В юношеской сборной Украины U-16 с 15 июня начнется тренировочный сбор, в ходе которого сине-желтые примут участие в международном турнире Dream Cup 2024, который состоится в Японии. Там, кроме хозяев, украинские юноши встретятся с командами Сенегала и Венесуэлы.

В преддверии этого турнира главный тренер украинцев Юрий Мороз ответил на вопросы.

– Какие главные задачи будут стоять перед тренерским штабом на предстоящем сборе?

– Прежде всего, мы хотим пересмотреть новых кандидатов для этой сборной, поскольку осенью мы должны сыграть в квалификационном раунде чемпионата Европы, а времени осталось не так много. Также мы хотим задать коллективу то направление, к которому стремится наш тренерский штаб.

– Это будет последний сбор перед официальными матчами, которые пройдут в октябре?

– В планах есть еще один этап подготовки, но опять же это все пока только на бумаге. Очень надеюсь, что мы еще соберемся перед квалификационным турниром.

– По сравнению с прошлым сбором вы обновили состав процентов на 60…

– Так и есть. Есть много футболистов, которые заслуживают вызова в сборную. И как я сказал, времени не так много, а хочется охватить больше.

– На будущем этапе подготовки сборная Украины сыграет три матча за пять дней, но у вас в составе всего 18 исполнителей. Не мало ли?

– Конечно, хотелось, чтобы было больше игроков, но, к сожалению, это условия принимающей стороны.

– Сине-желтые должны сыграть с экзотическими как для Украины сборными (Япония, Сенегал, Венесуэла). Что-то уже знаете о соперниках?

– Больше информации мы имеем по Японии, с которой сыграем в первом поединке. А с другими оппонентами больше познакомимся на самом турнире.

Уверен, что это будет интересное и полезное соревнование для сборной Украины, которая должна встретиться с представителями разных континентов, разных футбольных философий. Единственное, что меня беспокоит, успеют ли наши ребята акклиматизироваться за двое суток, которые у нас будет перед стартом турнира.

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Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипко, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1»), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас» , Испания).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захарков («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

1-й тур, 19.06.2024

06:00. Сенегал – Венесуэла

09:00. Япония – Украина

2-й тур, 21.06.2024

06:00. Украина – Сенегал

09:00. Япония – Венесуэла

3-й тур, 23.06.2024