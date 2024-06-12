Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии
Молодежные турниры
12 июня 2024, 15:36 | Обновлено 12 июня 2024, 15:37
212
0

Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии

Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке

12 июня 2024, 15:36 | Обновлено 12 июня 2024, 15:37
212
0
Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии
УАФ. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024.

Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз назвал состав команды, который отправится в Японию.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1» Днепр), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас», Испания), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захаркив («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

19.06.2024

Сенегал – Венесуэла (06:00)

Япония – Украина (09:00)

21.06.2024

Украина – Сенегал (06:00)

Япония – Венесуэла (09:00)

23.06.2024

Венесуэла – Украина (06:00)

Япония – Сенегал (09:00)

Время начала матчей – киевское.

Турнир – однокруговой. После двух таймов по 45 минут в случае ничьей будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти – два, за поражение по пенальти – одно, за поражение в игровое время – ноль.

Напомним, 3 мая в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17). По ее результатам юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2008 года рождения), которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в нашей группе будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9-го, 12-го и 15 октября.

По теме:
Юрий МОРОЗ: «Что случилось, то случилось. Не надо посыпать голову пеплом»
Источник: сборную Украины U-17 на Евро-2024 тренировал не Мороз, а Мельгоса
Виноват не только Мороз. Что нужно знать о выступлении Украины на Евро U-17
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-17
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 12 июня 2024, 10:14 6
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Футбол | 12 июня 2024, 11:37 17
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки

«Атлетико» согласился заплатить за Артема 40 миллионов евро

Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 12.06.2024, 07:32
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды
Футбол | 12.06.2024, 14:34
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продлил контракт с одним из лидеров команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
Анчелотти заявил, что знает истинную причину ухода Клоппа из Ливерпуля
10.06.2024, 16:49
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 10
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
11.06.2024, 11:04 8
Футбол
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
11.06.2024, 21:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем