Назван состав юношеской сборной Украины перед турниром в Японии

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024.

Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы.

Главный тренер украинских юношей Юрий Мороз назвал состав команды, который отправится в Японию.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко («Динамо» Киев), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – «Рух» Львов), Арсений Коваль («Днепр-1» Днепр), Назар Хливнюк («Фортуна», Германия), Андрей Лисицкий («Фиорентина», Италия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – «Динамо» Киев), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – «Рух» Львов), Александр Середа («Шахтер» Донецк), Карен Геворкян («Лас-Розас», Испания), Денис Хасанов («Виктория», Германия).

Нападающие: Максим Кучерявый («Динамо» Киев), Захарий Захаркив («Колос» Ковалевка).

Турнир Dream Cup 2024 среди сборных U-16

19.06.2024

Сенегал – Венесуэла (06:00)

Япония – Украина (09:00)

21.06.2024

Украина – Сенегал (06:00)

Япония – Венесуэла (09:00)

23.06.2024

Венесуэла – Украина (06:00)

Япония – Сенегал (09:00)

Время начала матчей – киевское.

Турнир – однокруговой. После двух таймов по 45 минут в случае ничьей будет пробиваться серия пенальти. За победу в игровое время будут начислять три очка, за победу по пенальти – два, за поражение по пенальти – одно, за поражение в игровое время – ноль.

Напомним, 3 мая в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Евро-2025 (U-17). По ее результатам юношеская сборная Украины (сейчас она U-16, игроки 2008 года рождения), которую возглавляет Юрий Мороз, оказалась в группе 4 вместе с Бельгией, Косово и Казахстаном. Мини-турнир в нашей группе будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9-го, 12-го и 15 октября.