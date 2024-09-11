Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии с Винисиусом, Эндриком и Родриго в нападении сенсационно проиграла команде Парагвая со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 20-й минуте забил Диего Гомес, который на клубном уровне защищает цвета Интер Майами.

Национальная сборная Уругвая, карьеру в которой недавно завершил Луис Суарес, расписала мировую с Венесуэлой.

Боливия на выезде неожиданно одолела Чили, а Эквадор дома справился с Перу.

Также свой очный поединок провели и Аргентина с Колумбией. Колумбийцы одержали победу 2:1.

После 8 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 18 очками. Вторая позиция у Колумбии с 16 пунктами. Далее в топ-7 идут: Уругвай (15), Эквадор (11), Бразилия (10), Венесуэла (10) и Парагвай (9).

На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.

ЧМ-2026. Квалификация

Зона Южной Америки. 8-й тур

Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48

Эквадор – Перу – 1:0

Гол: Валенсия, 54

Чили – Боливия – 1:2

Голы: Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Терсерос, 45+1

Парагвай – Бразилия – 1:0

Гол: Гомес, 20

Венесуэла – Уругвай – 0:0

Турнирная таблица