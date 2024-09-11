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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Венесуэла
11.09.2024 01:00 – FT 0 : 0
Уругвай
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Чемпионат мира
11 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 11 сентября 2024, 05:50
1670
2

Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура отборочной группы на мундиаль

11 сентября 2024, 05:45 | Обновлено 11 сентября 2024, 05:50
1670
2
Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Сборная Бразилии с Винисиусом, Эндриком и Родриго в нападении сенсационно проиграла команде Парагвая со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 20-й минуте забил Диего Гомес, который на клубном уровне защищает цвета Интер Майами.

Национальная сборная Уругвая, карьеру в которой недавно завершил Луис Суарес, расписала мировую с Венесуэлой.

Боливия на выезде неожиданно одолела Чили, а Эквадор дома справился с Перу.

Также свой очный поединок провели и Аргентина с Колумбией. Колумбийцы одержали победу 2:1.

После 8 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 18 очками. Вторая позиция у Колумбии с 16 пунктами. Далее в топ-7 идут: Уругвай (15), Эквадор (11), Бразилия (10), Венесуэла (10) и Парагвай (9).

На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.

ЧМ-2026. Квалификация

Зона Южной Америки. 8-й тур

  • Колумбия – Аргентина – 2:1

Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48

  • Эквадор – Перу – 1:0

Гол: Валенсия, 54

  • Чили – Боливия – 1:2

Голы: Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Терсерос, 45+1

  • Парагвай – Бразилия – 1:0

Гол: Гомес, 20

  • Венесуэла – Уругвай – 0:0

Турнирная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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adidas777
це четверта поразка у 8 ми матчах. Яка нафіг сенсація?
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0
ĴØЌÉŔ
Судя по таблице то не сенсационное поражение . Они играют как наша сборная 
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0
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