Сенсационное поражение Бразилии. Таблица квалификации ЧМ в Южной Америке
В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура отборочной группы на мундиаль
В ночь на 11 сентября состоялись матчи 8-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.
Сборная Бразилии с Винисиусом, Эндриком и Родриго в нападении сенсационно проиграла команде Парагвая со счетом 0:1.
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Единственный гол на 20-й минуте забил Диего Гомес, который на клубном уровне защищает цвета Интер Майами.
Национальная сборная Уругвая, карьеру в которой недавно завершил Луис Суарес, расписала мировую с Венесуэлой.
Боливия на выезде неожиданно одолела Чили, а Эквадор дома справился с Перу.
Также свой очный поединок провели и Аргентина с Колумбией. Колумбийцы одержали победу 2:1.
После 8 туров лидером квалификационной группы является Аргентина с 18 очками. Вторая позиция у Колумбии с 16 пунктами. Далее в топ-7 идут: Уругвай (15), Эквадор (11), Бразилия (10), Венесуэла (10) и Парагвай (9).
На мундиаль напрямую выйдут 6 лучших сборных из 10. Команда, которая займет 7-ю строчку, попадет в специальный турнир, где выступят еще 5 сборных для определение двух последних участников ЧМ.
ЧМ-2026. Квалификация
Зона Южной Америки. 8-й тур
- Колумбия – Аргентина – 2:1
Голы: Москера, 25, Хамес, 60 (пен.) – Гонсалес, 48
- Эквадор – Перу – 1:0
Гол: Валенсия, 54
- Чили – Боливия – 1:2
Голы: Варгас, 39 – Альгараньяс, 13, Терсерос, 45+1
- Парагвай – Бразилия – 1:0
Гол: Гомес, 20
- Венесуэла – Уругвай – 0:0
Турнирная таблица
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