Эквадор – Перу – 1:0. Как забил Эннер Валенсия. Видео гола и обзор матча

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Эквадора дома обыграла команду Перу (1:0).

Единственный в матче гол забил форвард Эннер Валенсия на 54-й минуте.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

00:00. Эквадор – Перу – 1:0

Гол: Эннер Валенсия, 54

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