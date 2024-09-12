Чемпионат мира12 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:12
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Эквадор – Перу – 1:0. Как забил Эннер Валенсия. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке
12 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:12
32
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В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборная Эквадора дома обыграла команду Перу (1:0).
Единственный в матче гол забил форвард Эннер Валенсия на 54-й минуте.
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
8-й тур, 11 сентября
00:00. Эквадор – Перу – 1:0
Гол: Эннер Валенсия, 54
Видео голов и обзор матча
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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