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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Эквадор
11.09.2024 00:00 – FT 1 : 0
Перу
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Чемпионат мира
12 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:12
32
0

Эквадор – Перу – 1:0. Как забил Эннер Валенсия. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира в Южной Америке

12 сентября 2024, 06:41 | Обновлено 12 сентября 2024, 07:12
32
0
Эквадор – Перу – 1:0. Как забил Эннер Валенсия. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эннер Валенсия

В ночь на 11 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Эквадора дома обыграла команду Перу (1:0).

Единственный в матче гол забил форвард Эннер Валенсия на 54-й минуте.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

8-й тур, 11 сентября

00:00. Эквадор – Перу – 1:0

Гол: Эннер Валенсия, 54

Видео голов и обзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Эннер Валенсия (Эквадор).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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