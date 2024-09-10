(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?

Эрлинг Холанд забил 7 мячей в трех первых матчах сезона, включая 2 хет-трика. При этом его критиковали за недостаточную вовлеченность в игру команды. После победы «Манчестер Сити» над «Челси» в первой игре сезона, появилась интересная статистика и единственное, в чем можно упрекнуть норвежца, если сильно захотеть.

Холанд стал первым игроком, который выполнил всего 3 передачи, играя 90 минут под руководством Пепа Гвардиолы — главного сторонника «тотального футбола». Всего 3 передачи – это действительно интересно. Этот матч дал повод для возрождения расследования, которое продолжается с тех пор, как Эрлинг присоединился к «Манчестер Сити» в 2022-м году. Может ли форвард считаться игроком мирового класса, если почти не касается мяча?

Холанд продолжает поражать экспертов, болельщиков и критиков своей низкой вовлеченностью в игру команды. Количество его касаний мяча является самым низким среди всех игроков, забивших 3 или более голов в пяти крупнейших европейских лигах с начала прошлого сезона, и тем не менее, его личный счет забитых мячей поражает.

В матче против «Ипсвича», через неделю после победы со счетом 2:0 над «Челси», Эрлинг выполнил столько же передач, сколько и ударов по воротам (7). Конечным результатом стал хет-трик норвежца в победном поединке со счетом 4:1. До международного перерыва форвард «горожан» забил 7 мячей в Премьер-лиге. Больше никто из нападающих в АПЛ не смог нанести такого количества ударов в створ ворот за этот промежуток, не говоря уже о голах.

Если говорить более конкретно, то после того, как Холанд забил еще 3 мяча в поединке 3-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма», его среднее количество хет-триков возросло до одного на каждые 9,7 матчей, а 6 касаний на 1 удар являются самым низким показателем среди всех игроков в Европе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд забивает третий мяч в ворота Вест Хэма

При этом Эрлинг оформил больше хет-триков в АПЛ, чем Уэйн Руни. Он на одном уровне с Тьерри Анри, Майклом Оуэном и Гарри Кейном. Норвежец отстает на 3 хет-трика от Алана Ширера и на 4 от Серхио Агуэро, который забивал по 3 раза в 12-ти матчах. Конечно, это лишь вопрос времени, когда этот рекорд будет побит. Более того, в нынешнем сезоне у форварда «Манчестер Сити» будет шанс стать первым игроком после Анри, который выиграет «Золотую бутсу» Премьер-лиги 3 раза подряд.

Является ли в действительности проблемой тот факт, что Холанд мало касается мяча при таком количестве голов? Скорее нет, чем да. Эрлинг – классический центрфорвард. Он сильный, мощный, быстрый, резкий и целеустремленный в движении, агрессивный в прессинге, ловкий в воздухе и очень опасный в штрафной площади. Во вратарской норвежец еще более опасный. Джейми Реднапп считает, что Холанд вернул моду на классических нападающих.

Это высказывание подтверждается сравнением с Олли Уоткинсом – еще одним игроком, который провел прошлый сезон на очень высоком уровне. Форвард «Астон Виллы» стал лучшим ассистентом сезона в АПЛ (13 результативных передач), а нападающий «Манчестер Сити» – лучшим бомбардиром (27 голов). Один намного больше вовлечен в игру команды, чем другой, но при этом показатели результативности у них существенно отличаются.

Унаи Эмери в рамках своей гибкой системы поощряет Уоткинса опускаться глубоко, чтобы участвовать в командной игре, но при этом он забил на 8 голов меньше, чем его соперник из «Манчестер Сити». Игрок сборной Англии также оформил меньше ожидаемых голов, меньше ударов в створ ворот, сделал меньший процент касаний в штрафной площади соперника и заставил защитников совершить меньше потерь.

Правда заключается в том, что сейчас никто, кроме Гарри Кейна, который забил 36 голов за «Баварию» в прошлом сезоне, не может сравниться с невероятной результативностью Холанда. Главной отличительной чертой Эрлинга, помимо забитых мячей, является его позиционная дисциплина. Он действительно избегает большинства фаз продвижения мяча, но включается в самый нужный момент, чтобы завершать атаки.

Мало кто из нападающих, если таковые вообще имеются, обладает таким фактором страха, который несет в себе Холанд. Одного его присутствия достаточно, чтобы выбить из колеи и заставить нервничать даже самых уверенных в себе защитников. Эрлинг знает, и Гвардиола принимает тот факт, что он является, возможно, лучшим форвардом мира по игре в штрафной площади соперника, однако редко показывает игру мирового класса за ее пределами. Но ему это и не нужно.

«Моя работа не в том, чтобы быть как Родри и контролировать игру. Она заключается в том, чтобы находиться в штрафной площади и завершать атаки. Нужно ли мне быть более вовлеченным в игру команды? Это вопрос на миллион долларов. В конце концов, можно играть в футбол, не касаясь мяча. Вы можете делать это с помощью движений, ментальной части и осознанности», – сказал форвард «Манчестер Сити» в одном из недавних интервью.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вместо того, чтобы унывать, метаться по полю и опускаться настолько глубоко, откуда невозможно забить (именно за это фанаты сборной Англии ругали Кейна), Холанд выжидает. Он ждет, медлит, возможно, притворяется безразличным, но в нужный момент взрывается. Это искусство, которое мало кто ценит. Это уникальная способность игрока наказать любую команду, которая усомнится в его эффективности, даже если он проведет большую часть матча незаметно для всех.

Да и кто вообще может усомниться в почти идеальном процессе «Манчестер Сити»? Они выиграли 19 из 22-х матчей АПЛ в 2024-м году, трижды сыграв вничью. И Холанд находится в центре всего этого. Достаточно окружить Эрлинга помощниками, и он сделает все остальное. Поэтому команда «горожан» заполнена техничными мастерами, теми, кто работает, чтобы обслуживать его. Показательно, что норвежец — единственный игрок, указанный как «форвард» на официальном сайте «Сити». Его уникальность заслуживает отдельной категории.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Sky Sports