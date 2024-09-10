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  4. Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой
Англия
10 сентября 2024, 14:22 | Обновлено 10 сентября 2024, 14:34
2635
8

Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой

Лондонский клуб планирует отправить украинца в аренду

10 сентября 2024, 14:22 | Обновлено 10 сентября 2024, 14:34
2635
8
Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» планирует отправить украинского вингера Михаила Мудрика в аренду, сообщает портал The Chelsea Chronicle со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса.

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По информации источника, в клубе ожидают, что им удастся найти 23-летнему футболисту новый клуб уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать Михаила Мудрика после первого же заманчивого предложения.

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Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: The Chelsea Chronicle
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zelc006
Головне, щоб не на м'ясо...
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0
Tower Bridge
В QPR, что бы далеко не уезжать от дома.)
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0
LexХХХ
І піде Мишко по рукам
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0
grifon.
Йде по стопам Голденбоя?
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0
kadaad
Вот попал Челси......
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-1
Wlad West
В аренду в Китай?
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-1
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