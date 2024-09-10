Челси определился с будущим Мудрика. Известно, что будет с игроком зимой

Лондонский «Челси» планирует отправить украинского вингера Михаила Мудрика в аренду, сообщает портал The Chelsea Chronicle со ссылкой на журналиста Саймона Филлипса.

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По информации источника, в клубе ожидают, что им удастся найти 23-летнему футболисту новый клуб уже в зимнее трансферное окно.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» может продать Михаила Мудрика после первого же заманчивого предложения.