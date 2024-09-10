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Украина. Премьер лига
10 сентября 2024, 19:04 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:07
6508
16

Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб

Известно, как Шелихов покинул территорию Украины

10 сентября 2024, 19:04 | Обновлено 10 сентября 2024, 19:07
6508
16
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
ФК Днепр. Денис Шелихов

35-летний украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белорусского клуба «Славия-Мозырь».

По информации Sport Express, Шелихов незаконно покинул территорию Украины. Денис переплыл Тису. К побегу экс-вратарь сборной Украины U-21 готовился длительное время, тренируясь переплывать реку с ластами.

Ранее Шелихов играл среди прочего за «Волынь», «Днепр», «Металлист 1925» и «Викторию» Сумы. В составе «Днепра» он доходил до финала Лиги Европы 2015. У Шелихова также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.

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Денис Шелихов чемпионат беларуси по футболу Славия Мозырь российско-украинская война
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 16
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c_a_p2
Втік бо легально не давали виїхати. Але влада висновків не зробить. 
І таких втікачів мабуть значно більше
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Тепер можна в команду плавців
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+4
Serhii P.
Йому 35, а не 25
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+4
Gargantua81
"Бегство от свободы". Эрих Фромм.
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+2
dimando560
Треба було написати "Екс фіналіст ліги Європи переплив Тису"
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+1
Tower Bridge
Как это мадьяры его не расстреляли в воде?)
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0
NoMad
Країна мрій земленського. Що, зеуєбани, поржали?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Play Games
Світ йоб….увся! Правильно зробив ! Те що людина хоче жити і не хоче воювати це « незаконно» ! А закрити країну з населенням 30 міліонів і не випускати чоловіків і дітей від 18 років це законно! Правильно зробив! Хай йдуть депутати воюють
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0
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Людмила Павловська
Ви в це вірете. 
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-1
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