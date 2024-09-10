Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Известно, как Шелихов покинул территорию Украины
35-летний украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белорусского клуба «Славия-Мозырь».
По информации Sport Express, Шелихов незаконно покинул территорию Украины. Денис переплыл Тису. К побегу экс-вратарь сборной Украины U-21 готовился длительное время, тренируясь переплывать реку с ластами.
Ранее Шелихов играл среди прочего за «Волынь», «Днепр», «Металлист 1925» и «Викторию» Сумы. В составе «Днепра» он доходил до финала Лиги Европы 2015. У Шелихова также есть опыт выступлений за молодежную сборную Украины.
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