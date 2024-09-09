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Досье
09 сентября 2024, 16:36 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:37
2592
1

Опытный украинец отправился играть к соратникам оккупантов. И это не фейк

Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате беларуси

09 сентября 2024, 16:36 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:37
2592
1
Опытный украинец отправился играть к соратникам оккупантов. И это не фейк
ФК Металлист 1925. Денис Шелихов

Украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белорусского клуба «Славия-Мозырь».

Условия контракта 35-летнего уроженца Херсона не разглашаются.

Ранее Шелихов играл среди прочего за «Волынь», «Днепр», «Металлист 1925» и «Викторию» Сумы.

В составе легендарного «Днепра» он доходил до финала Лиги Европы 2015.

Новая команда Шелихова в национальном чемпионате занимает 9-е место.

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Денис Шелихов Славия Мозырь чемпионат беларуси по футболу трансферы российско-украинская война
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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