Досье09 сентября 2024, 16:36 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:37
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Опытный украинец отправился играть к соратникам оккупантов. И это не фейк
Денис Шелихов продолжит карьеру в чемпионате беларуси
09 сентября 2024, 16:36 | Обновлено 09 сентября 2024, 17:37
2592
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Украинский голкипер Денис Шелихов стал игроком белорусского клуба «Славия-Мозырь».
Условия контракта 35-летнего уроженца Херсона не разглашаются.
Ранее Шелихов играл среди прочего за «Волынь», «Днепр», «Металлист 1925» и «Викторию» Сумы.
В составе легендарного «Днепра» он доходил до финала Лиги Европы 2015.
Новая команда Шелихова в национальном чемпионате занимает 9-е место.
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