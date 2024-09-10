«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу и выразил слова доверия к тренерскому штабу Сергея Реброва.

«Мы сейчас входим в очень важную фазу. Цель, которую мы поставили перед сборной – за два года попасть на чемпионат мира 2026. Это цель для нас глобальная, очень важная. У нас полное доверие к главному тренеру Сергею Реброву и его штабу. Мы будем работать над достижением этой мечты», – сказал Шевченко.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после назначения на свою должность уже адаптировался к жизни в Украине во время войны с Россией.