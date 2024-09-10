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  4. «Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2024, 22:18 |
1493
6

«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу

Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026

10 сентября 2024, 22:18 |
1493
6
«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу и выразил слова доверия к тренерскому штабу Сергея Реброва.

«Мы сейчас входим в очень важную фазу. Цель, которую мы поставили перед сборной – за два года попасть на чемпионат мира 2026. Это цель для нас глобальная, очень важная. У нас полное доверие к главному тренеру Сергею Реброву и его штабу. Мы будем работать над достижением этой мечты», – сказал Шевченко.

Ранее президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после назначения на свою должность уже адаптировался к жизни в Украине во время войны с Россией.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
Тобто, відбір на ЧС можна вважати просраним ще навіть до жеребкування. Все з вами зрозуміло.
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+7
Wlad West
Два брата, умственных дегенерата. 
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+6
Burevestnik
- у нас повна довіра до Реброва. 
- а скільки вас ???                       
- раз ...                                           
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+5
suforza1921
Скільки ще і кому ще збірна має програти, щоб довіра нарешті пропала? Гібралтару? Ліхтенштейну? Сан-Марино? На.й обоє, і довіритель з федерації і довірений зі збірної. 
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+3
Richard Lewis
Наша мета (все ще) — дві тисячі два!
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+3
mig3131
Ну я розумію Шеву. Якщо мета не досягнута нічого нікому не буде, скаже - не вийшло на 2026, будем досягати на 2030. А за цей час скільки грошей собі  по карманам покласти можливо - це ж краса! Розумні хлопці!
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+1
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