«Доверяем Реброву». Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу
Главная цель для сине-желтых – выйти на ЧМ-2026
Президент УАФ Андрей Шевченко назвал главную цель сборной Украины по футболу и выразил слова доверия к тренерскому штабу Сергея Реброва.
«Мы сейчас входим в очень важную фазу. Цель, которую мы поставили перед сборной – за два года попасть на чемпионат мира 2026. Это цель для нас глобальная, очень важная. У нас полное доверие к главному тренеру Сергею Реброву и его штабу. Мы будем работать над достижением этой мечты», – сказал Шевченко.
Ранее президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после назначения на свою должность уже адаптировался к жизни в Украине во время войны с Россией.
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