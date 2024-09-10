Андрей ШЕВЧЕНКО: «Было важное решение вернуться в Украину, жить в Киеве»

Президент УАФ Андрей Шевченко отметил, что после назначения на свой пост уже адаптировался к жизни в Украине во время войны с россией.

«Я адаптировался к жизни в военном Киеве. Но вы знаете, что я много в разъездах по стране, бываю в разных регионах. Сейчас такая у нас всех жизнь, нужно адаптироваться. Считаю, что нужно всем оставаться едиными, чтобы помогать стране».

«Я принял важное для себе решение: сказал, что хочу вернуться в Украину, жить в Киеве».

«Очень хочу, чтобы однажды вернулась мирная жизнь и чтобы международные матчи, сборная Украины, вернулись на наши стадионы», – сказал Шевченко в интервью Радио Хартия.