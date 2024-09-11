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Лига наций
11 сентября 2024, 19:37 | Обновлено 11 сентября 2024, 20:01
3194
0

Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией

Украинская команда занимает последнее место в группе

11 сентября 2024, 19:37 | Обновлено 11 сентября 2024, 20:01
3194
0
Кварцяный оценил шансы сборной Украины в следующем матче с Грузией
Виталий Кварцяный

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

Украинская команда потерпела два поражения на старте турнира. Сине-желтые занимают последнее место в группе, имея в активе ноль очков.

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный оценил перспективы сборной Украины в Лиге наций 2024/25.

– Какими вам видятся дальнейшие перспективы сборной Украины в Лиге наций?

– Сейчас мы видим, что наиболее прогрессирующей из всех стран бывшего СССР является Грузия. С командой, которая играет нестандартно и лидирует в группе, наша национальная сборная должна встретиться уже в третьем по счету поединке турнира – в октябре на условно домашней арене в польской Познани. А еще через тур – в Тбилиси. Жаль, что по календарю выездная игра с Албанией будет у сборной Украины аж в ноябре, иначе могли бы съездить в эту страну и в море искупаться. Это же самое касается и Грузии (улыбается). А если серьезно, то нас ждут непростые игры с грузинской сборной.

Убежден, они будут достаточно интересными. Возможно, индивидуально сильные грузины побегут весело в атаку, а мы это используем. Ведь все «силовые» сборные, такие как Албания и Чехия, думают об обороне, а Грузия по своему стилю является другой – это техничная, импровизационная команда. Ее выступление на чемпионате Европы, а теперь и две победы в двух матчах Лиги наций, где она идет на первом месте в группе, свидетельствует о том, что соперничество будет интересным. Надежда на успешный итог в поединках с Грузией есть, однако сборной Украины придется очень непросто.

С Грузией сборная Украины сыграет 11 октября.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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