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  4. Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке
ITF
11 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:38
105
0

Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке

Анастасия завершила борьбу на WTA 125 в Любляне.

11 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:38
105
0
Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

Во втором раунде украинка проиграла Нурии Бранкаччо из Италии (№230 WTA).

Любляна. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 6:7(6), 0:6

Отметим, что в первом сете Анастасия вела со счетом 6:2 на тай-брейке, но упустила четыре сетбола.

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде Бранкаччо сыграет с Ипек Оз (№260 WTA) или Нурией Паррисас-Диас (№94 WTA).

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Анастасия Соболева Нурия Бранкаччо WTA Любляна
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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