Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.

Во втором раунде украинка проиграла Нурии Бранкаччо из Италии (№230 WTA).

Любляна. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 6:7(6), 0:6

Отметим, что в первом сете Анастасия вела со счетом 6:2 на тай-брейке, но упустила четыре сетбола.

Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.

В следующем раунде Бранкаччо сыграет с Ипек Оз (№260 WTA) или Нурией Паррисас-Диас (№94 WTA).