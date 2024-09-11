ITF11 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:38
105
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Соболева отдала тай-брейк со счета 2:6, проиграв под ноль 2-й сет итальянке
Анастасия завершила борьбу на WTA 125 в Любляне.
11 сентября 2024, 13:32 | Обновлено 11 сентября 2024, 13:38
105
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№214 WTA) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Любляне.
Во втором раунде украинка проиграла Нурии Бранкаччо из Италии (№230 WTA).
Любляна. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Нурия Бранкаччо (Италия) – 6:7(6), 0:6
Отметим, что в первом сете Анастасия вела со счетом 6:2 на тай-брейке, но упустила четыре сетбола.
Это была 2-я встреча теннисисток, первую выиграла украинка.
В следующем раунде Бранкаччо сыграет с Ипек Оз (№260 WTA) или Нурией Паррисас-Диас (№94 WTA).
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