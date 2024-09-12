Экс-форварду сборной Франции грозит год тюрьмы и штраф. Известна причина

43-летний бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе подозревается в нарушении закона из-за легализации незаконных доходов.

В Бастии прошло заседание суда в отсутствие самого экс-форварда «Ливерпуля» и «Марселя», на котором Сиссе были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, злоупотреблении корпоративным правом и отсутствии бухгалтерской отчетности в акционерной компании с одним участником.

В качестве наказания прокуратура запрашивает для Сиссе год тюрьмы условно и штраф в размере 100 тыс евро.

Ожидается, что суд примет решение по делу бывшего нападающего 13 ноября.