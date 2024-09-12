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  4. Экс-форварду сборной Франции грозит год тюрьмы и штраф. Известна причина
Франция
12 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:10
576
0

Экс-форварду сборной Франции грозит год тюрьмы и штраф. Известна причина

Проблемы с законом у Джибриля Сиссе

12 сентября 2024, 10:48 | Обновлено 12 сентября 2024, 11:10
576
0
Экс-форварду сборной Франции грозит год тюрьмы и штраф. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джибриль Сиссе

43-летний бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе подозревается в нарушении закона из-за легализации незаконных доходов.

В Бастии прошло заседание суда в отсутствие самого экс-форварда «Ливерпуля» и «Марселя», на котором Сиссе были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, злоупотреблении корпоративным правом и отсутствии бухгалтерской отчетности в акционерной компании с одним участником.

В качестве наказания прокуратура запрашивает для Сиссе год тюрьмы условно и штраф в размере 100 тыс евро.

Ожидается, что суд примет решение по делу бывшего нападающего 13 ноября.

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Джибриль Сиссе сборная Франции по футболу тюрьма суд
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
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