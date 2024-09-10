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  4. Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Испания
10 сентября 2024, 10:39 |
1318
3

Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина

Украинца в 2025 году хочет подписать «Атлетико»

10 сентября 2024, 10:39 |
1318
3
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации авторитетного инсайдера ESPN, украинский вратарь принял окончательное решение относительно своего будущего в «Реале». Лунин не будет подписывать новый контракт и покинет Мадрид в статусе свободного агента летом 2025 года.

По информации портала El Gol Digital, главным фаворитом на подписание Лунина в 2025 году является мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят, чтобы Лунин стал полноценной заменой Яна Облака, который следующим летом должен перейти в клуб из Саудовской Аравии. Самому Лунину также было бы интересно остаться в Мадриде и перейти в «Атлетико», где он сможет стать основным голкипером.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Burevestnik
перехід в "Атлетіко" зовсім скоро -не за баром - в червні 2025. чи за баром...  
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0
Saar
В чому шок? Там Ян Облак. Лунін буде сидіти і там, але за меншу зарплату. Тому Пересу вигідно сплавити  це дерево.
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-1
Simar_kr
Гадаю вони його не виженуть і палками, сидить собі нічого не робе, бабосіки карають, що ще потрібно щоб зустріти кінець кар'єри))
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-1
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