Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации Defensa Central, Перес не собирается отпускать Лунина летом 2025 года свободным агентом. Флорентино сообщил Мендешу, если Лунин не продлит соглашение, то «Реал» продаст украинца в следующее трансферное окно, в январе 2025, чтобы выручить за него хотя бы какие-то средства.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».