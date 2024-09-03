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  4. Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Испания
03 сентября 2024, 21:17 |
2756
3

Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие

Флорентино планирует продать украинца в следующее трансферное окно

03 сентября 2024, 21:17 |
2756
3
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Флорентино Перес

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации Defensa Central, Перес не собирается отпускать Лунина летом 2025 года свободным агентом. Флорентино сообщил Мендешу, если Лунин не продлит соглашение, то «Реал» продаст украинца в следующее трансферное окно, в январе 2025, чтобы выручить за него хотя бы какие-то средства.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Remark
Йо пана Санта Барбара на Спорт.юа
Раніше в головній ролі був Мудрик, тепер Лунін.
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-1
Макс Максов
Походу так воно і буде... Але хто його після Євро (з топ клубів) захоче купувати?
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-2
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