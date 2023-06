Первый титул с 2022 года. Остапенко обыграла Крейчикову в финале Бирмингема

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 17) выиграла титул на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В финале соревнований латвийка в двух сетах обыграла 12-ю ракетку мира Барбору Крейчикову (Чехия) за 1 час и 53 минуты.

WTA 250 Бирмингем. Трава. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) [1] – Алена Остапенко (Латвия) [2] – 6:7 (8:10), 4:6

Это была 6-я встреча теннисисток. Остапенко выиграла 4 поединка.

Для Алены это первый трофей с февраля 2022 года. Тогда она выиграла турнир в городе Дубай. Остапенко завоевала 5-й трофей на уровне WTA. Также на ее счету победа на Ролан Гаррос 2017.

Отметим, что сегодня, 25 июня, Крейчикова также сыграет в финале парного разряда на кортах Бирмингема вместе с украинкой Мартой Костюк.

Jelena 🤝 Grass



Meet your Birmingham champion as Ostapenko defeats Krejcikova 7-6(8), 6-4 to win her first title of the season. #RothesayClassic pic.twitter.com/CIW04vHr3k