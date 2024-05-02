Другие новости02 мая 2024, 07:29 | Обновлено 02 мая 2024, 07:35
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Определены финалисты Кубка ОАЭ. Как сыграл Аль-Наср?
В финале турнира встретятся Аль-Наср Дубай и Аль-Васл.
02 мая 2024, 07:29 | Обновлено 02 мая 2024, 07:35
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30 апреля и 1 мая состоялись матчи 1/2 финала национального Кубка ОАЭ.
Аль-Наср Дубай вышел в финал, переиграв в овертайме команду Шабаб Аль-Ахли Дубай (4:3 д.в.).
В другом полуфинале Аль-Васл разгромил Аль-Иттихад Кальба (4:1).
Таким образом, в финале встретятся Аль-Наср Дубай и Аль-Васл.
Кубок ОАЭ. 1/2 финала
30.04. 18:20. Аль-Васл – Аль-Иттихад Кальба – 4:1
01.05. 18:20. Аль-Наср Дубай – Шабаб Аль-Ахли Дубай – 4:3 (д.в.)
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