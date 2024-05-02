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02 мая 2024, 07:29 | Обновлено 02 мая 2024, 07:35
192
0

Определены финалисты Кубка ОАЭ. Как сыграл Аль-Наср?

В финале турнира встретятся Аль-Наср Дубай и Аль-Васл.

02 мая 2024, 07:29 | Обновлено 02 мая 2024, 07:35
192
0
Определены финалисты Кубка ОАЭ. Как сыграл Аль-Наср?
ФК Аль-Наср Дубай

30 апреля и 1 мая состоялись матчи 1/2 финала национального Кубка ОАЭ.

Аль-Наср Дубай вышел в финал, переиграв в овертайме команду Шабаб Аль-Ахли Дубай (4:3 д.в.).

В другом полуфинале Аль-Васл разгромил Аль-Иттихад Кальба (4:1).

Таким образом, в финале встретятся Аль-Наср Дубай и Аль-Васл.

Кубок ОАЭ. 1/2 финала

30.04. 18:20. Аль-Васл – Аль-Иттихад Кальба – 4:1

01.05. 18:20. Аль-Наср Дубай – Шабаб Аль-Ахли Дубай – 4:3 (д.в.)

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Кубок ОАЭ по футболу Аль-Васл Аль-Наср Дубай Аль-Иттихад Кальба Шабаб Аль-Ахли Дубай
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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