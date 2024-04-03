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03 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 03 апреля 2024, 23:56
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Бывший клуб Реброва вылетел. Определены полуфиналисты Кубка ОАЭ

В полуфиналах: Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай, Аль-Васл – Иттихад Кальба

03 апреля 2024, 23:43 | Обновлено 03 апреля 2024, 23:56
280
0
Бывший клуб Реброва вылетел. Определены полуфиналисты Кубка ОАЭ
ФК Аль-Айн

2 и 3 апреля состоялись матчи 1/4 финала национального Кубка ОАЭ.

Бывший клуб украинского коуча Сергея Реброва – Аль-Айн – вылетел из турнира после поражения от команды Иттихад Кальба (1:2).

Главный тренер команды Аль-Айн Эрнан Креспо пояснил причины поражения: «У нас были отдельные ошибки по ходу матча, мы старались вернуться в игру и забить второй гол. Мы очень разочарованы сегодняшней игрой, и нам нужно вернуться сильнее в следующем матче».

Определены все полуфиналисты Кубка Президента ОАЭ. В полуфиналах сыграют: Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай, Аль-Васл – Иттихад Кальба.

Кубок ОАЭ. 1/4 финала

  • 02.04. 20:30. Аль-Джазира – Аль-Васл – 0:3
  • 02.04. 20:30. Аджман – Аль-Наср Дубай – 1:2
  • 03.04. 20:30. Иттихад Кальба – Аль-Айн – 2:1
  • 03.04. 20:30. Аль-Шарджа – Аль-Ахли Дубай – 3:4

Пары 1/2 финала

  • Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай
  • Аль-Васл – Иттихад Кальба
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Кубок ОАЭ по футболу Сергей Ребров Аль-Джазира Аль-Васл Аль-Айн Шабаб Аль-Ахли Дубай Аджман Аль-Шарджа Аль-Наср Дубай Аль-Иттихад Кальба Эрнан Креспо
Источник Sport.ua
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