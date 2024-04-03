Бывший клуб Реброва вылетел. Определены полуфиналисты Кубка ОАЭ

2 и 3 апреля состоялись матчи 1/4 финала национального Кубка ОАЭ.

Бывший клуб украинского коуча Сергея Реброва – Аль-Айн – вылетел из турнира после поражения от команды Иттихад Кальба (1:2).

Главный тренер команды Аль-Айн Эрнан Креспо пояснил причины поражения: «У нас были отдельные ошибки по ходу матча, мы старались вернуться в игру и забить второй гол. Мы очень разочарованы сегодняшней игрой, и нам нужно вернуться сильнее в следующем матче».

Определены все полуфиналисты Кубка Президента ОАЭ. В полуфиналах сыграют: Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай, Аль-Васл – Иттихад Кальба.

Кубок ОАЭ. 1/4 финала

02.04. 20:30. Аль-Джазира – Аль-Васл – 0:3

– 0:3 02.04. 20:30. Аджман – Аль-Наср Дубай – 1:2

– 1:2 03.04. 20:30. Иттихад Кальба – Аль-Айн – 2:1

– Аль-Айн – 2:1 03.04. 20:30. Аль-Шарджа – Аль-Ахли Дубай – 3:4

Пары 1/2 финала