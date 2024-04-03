Бывший клуб Реброва вылетел. Определены полуфиналисты Кубка ОАЭ
В полуфиналах: Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай, Аль-Васл – Иттихад Кальба
2 и 3 апреля состоялись матчи 1/4 финала национального Кубка ОАЭ.
Бывший клуб украинского коуча Сергея Реброва – Аль-Айн – вылетел из турнира после поражения от команды Иттихад Кальба (1:2).
Главный тренер команды Аль-Айн Эрнан Креспо пояснил причины поражения: «У нас были отдельные ошибки по ходу матча, мы старались вернуться в игру и забить второй гол. Мы очень разочарованы сегодняшней игрой, и нам нужно вернуться сильнее в следующем матче».
Определены все полуфиналисты Кубка Президента ОАЭ. В полуфиналах сыграют: Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай, Аль-Васл – Иттихад Кальба.
Кубок ОАЭ. 1/4 финала
- 02.04. 20:30. Аль-Джазира – Аль-Васл – 0:3
- 02.04. 20:30. Аджман – Аль-Наср Дубай – 1:2
- 03.04. 20:30. Иттихад Кальба – Аль-Айн – 2:1
- 03.04. 20:30. Аль-Шарджа – Аль-Ахли Дубай – 3:4
Пары 1/2 финала
- Аль-Наср Дубай – Аль-Ахли Дубай
- Аль-Васл – Иттихад Кальба
Final Whistle, @alainfcae 1 and Kalba 2 #alainclub pic.twitter.com/WQh1G4MbqT— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 3, 2024
📸 @alainfcae Match https://t.co/6CPm49Jzko #alainclub pic.twitter.com/G2eooQ4zCe— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 3, 2024
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