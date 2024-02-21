Другие новости21 февраля 2024, 20:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:33
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Определены четвертьфиналисты Кубка ОАЭ. Бывший клуб Реброва идет дальше
Завершилась стадия 1/8 финала национального кубка ОАЭ
21 февраля 2024, 20:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:33
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Завершилась стадия 1/8 финала национального кубка ОАЭ.
Бывший клуб украинского коуча Сергея Реброва – Аль-Айн – идет дальше после победы над Аль-Вахда (1:0).
Определены все четвертьфиналисты Кубка Президента ОАЭ. Ими стали:
- Аль-Джазира, Аджман, Аль-Шарджа, Аль-Васл, Аль-Наср Дубай, Иттихад Кальба, Аль-Ахли Дубай, Аль-Айн
Кубок ОАЭ. 1/8 финала
- 16.02. 15:25. Аль-Джазира – Аль-Араби – 1:0
- 16.02. 18:20. Хатта – Аджман – 0:1
- 17.02. 15:25. Аль-Шарджа – Аль-Батаех – 2:1
- 17.02. 15:25. Аль-Васл – Эмирейтс Клаб – 7:1
- 17.02. 18:20. Аль-Наср Дубай – Хор-Факкан – 1:0
- 18.02. 15:20. Аль-Иттихад Кальба – Дибба Аль-Фуджейра – 3:0
- 18.02. 15:25. Аль-Ахли Дубай – Бани Яс – 2:1
- 18.02. 18:20. Аль-Айн – Аль-Вахда Абу-Даби – 1:0
Результаты 1/8 финала
Final Whistle, @alainfcae 1 and Al Wahda 0 #alainclub pic.twitter.com/v4gZJE23Um— Al Ain FC (@alainfcae_en) February 18, 2024
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