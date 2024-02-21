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21 февраля 2024, 20:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:33
141
0

Определены четвертьфиналисты Кубка ОАЭ. Бывший клуб Реброва идет дальше

Завершилась стадия 1/8 финала национального кубка ОАЭ

21 февраля 2024, 20:19 | Обновлено 21 февраля 2024, 20:33
141
0
Определены четвертьфиналисты Кубка ОАЭ. Бывший клуб Реброва идет дальше
ФК Аль-Айн

Завершилась стадия 1/8 финала национального кубка ОАЭ.

Бывший клуб украинского коуча Сергея Реброва – Аль-Айн – идет дальше после победы над Аль-Вахда (1:0).

Определены все четвертьфиналисты Кубка Президента ОАЭ. Ими стали:

  • Аль-Джазира, Аджман, Аль-Шарджа, Аль-Васл, Аль-Наср Дубай, Иттихад Кальба, Аль-Ахли Дубай, Аль-Айн

Кубок ОАЭ. 1/8 финала

  • 16.02. 15:25. Аль-Джазира – Аль-Араби – 1:0
  • 16.02. 18:20. Хатта – Аджман – 0:1
  • 17.02. 15:25. Аль-Шарджа – Аль-Батаех – 2:1
  • 17.02. 15:25. Аль-Васл – Эмирейтс Клаб – 7:1
  • 17.02. 18:20. Аль-Наср Дубай – Хор-Факкан – 1:0
  • 18.02. 15:20. Аль-Иттихад Кальба – Дибба Аль-Фуджейра – 3:0
  • 18.02. 15:25. Аль-Ахли Дубай – Бани Яс – 2:1
  • 18.02. 18:20. Аль-Айн – Аль-Вахда Абу-Даби – 1:0

Результаты 1/8 финала

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Кубок ОАЭ по футболу Аль-Айн Сергей Ребров Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Джазира Аль-Араби Аджман Аль-Шарджа Аль-Батаех Аль-Васл Аль-Наср Дубай Хор-Факкан Дибба Аль-Фуджайра Шабаб Аль-Ахли Дубай Бани Яс
Источник Sport.ua
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