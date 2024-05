Украинский защитник поборется за титул. Известны финалисты Кубка чемпионов

В ночь на 2 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Монтеррей» (Мексика) и «Коламбус Крю» (США) [первый поединок – 1:2].

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу американского коллектива. «Коламбус Крю» по сумме двух противостояний пробился в финал Кубка чемпионов.

Украинский защитник американского клуба Евгений Чеберко провел 90 минут на поле в первой игре, а во второй был заменен на 74-й.

В ответной встрече украинец отметился автоголом, но благодаря трем мячам партнеров ошибка Чеберко никак не повлияла на итоговый результат.

В финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Коламбус Крю» сыграет против «Пачуки» из Мексики, которая выбила «Америку» (1:1, 2:1).

Поединок за титул состоится 2 июня 2024 года.

Лига чемпионов КОНКАКАФ. Полуфиналы

Ответные матчи. 1–2 мая

Пачука (Мексика) – Америка Мехико (Мексика) – 2:1 [первый поединок – 1:1]



Голы: Родригес, 12, Деосса, 14 – Мартин, 23

Монтеррей (Мексика) – Коламбус Крю (США) – 1:3 [первый поединок – 2:1]

Голы: Чеберко, 11 (автогол) – Моррис, 45+4, Росси, 49, Руссел-Рове, 89

Сетка плей-офф

