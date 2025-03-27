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  4. Итальянский тренер: «Андрей Шевченко дал много советов Довбику»
Италия
27 марта 2025, 11:10 |
264
0

Итальянский тренер: «Андрей Шевченко дал много советов Довбику»

Луиджи Ночентини оценил игру украинского форварда в Серии А

27 марта 2025, 11:10 |
264
0
Итальянский тренер: «Андрей Шевченко дал много советов Довбику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский тренер Луиджи Ночентини, который работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, оценил игру форварда Артема Довбика:

« Я работал с Артемом в «Днепре», в Украине это парень всегда был с огромным потенциалом. За несколько лет он перебрался из украинского чемпионата в итальянский, пройдя через Испанию. В Серии А всегда был упор на тактику, оборонительной фазе уделяется больше внимания, чем в Ла Лиге – украинцу нужно дать время.

Шевченко дал много советов Довбику, который может видеть ворота из любой точки поля. У него отличная левая нога, он силен в игре в воздухе, однако ему нужно улучшить игру без мяча, потому что он приехал из чемпионатов, где к этому не уделяют внимания.

Артему нужно улучшить взаимодействие с товарищами по команде, но у него исключительный потенциал. Рим – важное место, где украинец может стать лидером, который поможет «Роме» достичь своих целей», – сказал Ночентино.

В текущем сезоне Артем Довбик провел в составе римского клуба 38 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Андрей Шевченко Луиджи Ночентини
Николай Титюк Источник: Retesport
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