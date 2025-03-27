Итальянский тренер: «Андрей Шевченко дал много советов Довбику»

Итальянский тренер Луиджи Ночентини, который работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины, оценил игру форварда Артема Довбика:

« Я работал с Артемом в «Днепре», в Украине это парень всегда был с огромным потенциалом. За несколько лет он перебрался из украинского чемпионата в итальянский, пройдя через Испанию. В Серии А всегда был упор на тактику, оборонительной фазе уделяется больше внимания, чем в Ла Лиге – украинцу нужно дать время.

Шевченко дал много советов Довбику, который может видеть ворота из любой точки поля. У него отличная левая нога, он силен в игре в воздухе, однако ему нужно улучшить игру без мяча, потому что он приехал из чемпионатов, где к этому не уделяют внимания.

Артему нужно улучшить взаимодействие с товарищами по команде, но у него исключительный потенциал. Рим – важное место, где украинец может стать лидером, который поможет «Роме» достичь своих целей», – сказал Ночентино.

В текущем сезоне Артем Довбик провел в составе римского клуба 38 матчей во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.