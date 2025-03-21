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Клубный чемпионат мира
21 марта 2025, 18:43 | Обновлено 21 марта 2025, 18:46
2655
2

ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену

Леон не сыграет на Клубном чемпионате мира

21 марта 2025, 18:43 | Обновлено 21 марта 2025, 18:46
2655
2
ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамес Родригес

ФИФА объявила о том, что мексиканская команда Леон дисквалифицирована с Клубного чемпионата мира, который летом этого года состоится в США.

Сообщается, что Леон и еще один мексиканский клуб, который сыграет на турнире, Пачука, имеют одного владельца, поэтому вдвоем не смогут сыграть на Клубном ЧМ.

Леон был в одной группе с Челси, Фламенго и Эсперансом.

ФИФА в ближайшее время объявит, кто заменит Леон. В составе команды выступает известный хавбек Хамес Родригес.

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Хамес Родригес клубный чемпионат мира по футболу Леон (Мексика) Пачука ФИФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Mark4854590
А до жеребкування ФІФА цього хіба не знала? Про те, що у команд один власник відомо давно
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0
Vitaliy/ 🧡🖤 / 💖🐟
Шахтар стане більш ніж гідною заміною! 😊
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0
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