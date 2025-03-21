ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену

ФИФА объявила о том, что мексиканская команда Леон дисквалифицирована с Клубного чемпионата мира, который летом этого года состоится в США.

Сообщается, что Леон и еще один мексиканский клуб, который сыграет на турнире, Пачука, имеют одного владельца, поэтому вдвоем не смогут сыграть на Клубном ЧМ.

Леон был в одной группе с Челси, Фламенго и Эсперансом.

ФИФА в ближайшее время объявит, кто заменит Леон. В составе команды выступает известный хавбек Хамес Родригес.