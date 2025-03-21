Клубный чемпионат мира21 марта 2025, 18:43 | Обновлено 21 марта 2025, 18:46
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ФИФА дисквалифицировала команду с Клубного ЧМ. Ищут замену
Леон не сыграет на Клубном чемпионате мира
21 марта 2025, 18:43 | Обновлено 21 марта 2025, 18:46
2655
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ФИФА объявила о том, что мексиканская команда Леон дисквалифицирована с Клубного чемпионата мира, который летом этого года состоится в США.
Сообщается, что Леон и еще один мексиканский клуб, который сыграет на турнире, Пачука, имеют одного владельца, поэтому вдвоем не смогут сыграть на Клубном ЧМ.
Леон был в одной группе с Челси, Фламенго и Эсперансом.
ФИФА в ближайшее время объявит, кто заменит Леон. В составе команды выступает известный хавбек Хамес Родригес.
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Комментарии 2
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А до жеребкування ФІФА цього хіба не знала? Про те, що у команд один власник відомо давно
Шахтар стане більш ніж гідною заміною! 😊
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