Известно, когда Хаби Алонсо сообщит окончательно решение о своем будущем

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо с высокой вероятностью останется в нынешнем клубе, как минимум на один сезон.

Специалист рассматривал вариант с присоединением к мадридскому «Реалу», однако он не уверен, что руководство испанского клуба планирует увольнять нынешнего наставника Карло Анчелотти.

Сообщается, что Алонсо комфортно чувствует себя в Германии и начал поиски дома в Дюссельдорфе – журналисты уверены, что тренер не планирует покидать Бундеслигу. Другие варианты Хаби не интересуют. Ожидается, что 27 марта на пресс-конференции немецкий специалист объявит о своем окончательном решении.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году и с тех пор стал чемпионом Германии, а также победил в Кубке и Суперкубке.