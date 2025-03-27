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Германия
27 марта 2025, 11:31 |
37
0

Известно, когда Хаби Алонсо сообщит окончательно решение о своем будущем

С высокой вероятностью немецкий специлист останется в Бундеслиге

27 марта 2025, 11:31 |
37
0
Известно, когда Хаби Алонсо сообщит окончательно решение о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо с высокой вероятностью останется в нынешнем клубе, как минимум на один сезон.

Специалист рассматривал вариант с присоединением к мадридскому «Реалу», однако он не уверен, что руководство испанского клуба планирует увольнять нынешнего наставника Карло Анчелотти.

Сообщается, что Алонсо комфортно чувствует себя в Германии и начал поиски дома в Дюссельдорфе – журналисты уверены, что тренер не планирует покидать Бундеслигу. Другие варианты Хаби не интересуют. Ожидается, что 27 марта на пресс-конференции немецкий специалист объявит о своем окончательном решении.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в 2022 году и с тех пор стал чемпионом Германии, а также победил в Кубке и Суперкубке.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Хаби Алонсо назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Footballtransfer
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