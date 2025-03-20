Adidas поможет. Клуб из Мексики подпишет легенду сборной Аргентины

37-летний аргентинский форвард «Бенфики» Анхель Ди Мария получил предложение подписать контракт с мексиканским «Клуб Америка».

Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, клуб готов предложить контракт на 3 миллиона долларов в год.

Контракт с «Бенфикой» у аргентинца истекает 30 июня, и он сейчас обдумывает варианты продолжения игровой карьеры.

Источник также сообщает, что мексиканский клуб может подписать Анхеля Ди Марию при поддержке немецкой марки Adidas, которая готова взять на себя часть выплат игрока.

Ди Мария в этом сезоне сыграл 18 матчей и забил 7 голов.