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20 марта 2025, 18:46 |
232
0

Adidas поможет. Клуб из Мексики подпишет легенду сборной Аргентины

Анхель Ди Мария может стать игроком «Америки»

20 марта 2025, 18:46 |
232
0
Adidas поможет. Клуб из Мексики подпишет легенду сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний аргентинский форвард «Бенфики» Анхель Ди Мария получил предложение подписать контракт с мексиканским «Клуб Америка».

Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, клуб готов предложить контракт на 3 миллиона долларов в год.

Контракт с «Бенфикой» у аргентинца истекает 30 июня, и он сейчас обдумывает варианты продолжения игровой карьеры.

Источник также сообщает, что мексиканский клуб может подписать Анхеля Ди Марию при поддержке немецкой марки Adidas, которая готова взять на себя часть выплат игрока.

Ди Мария в этом сезоне сыграл 18 матчей и забил 7 голов.

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Америка Мехико Бенфика Анхель Ди Мария трансферы свободный агент
Александр Сильченко Источник: Footmercato
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