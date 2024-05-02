Боруссия Д гарантировала ЛЧ, победы Шахтера и Динамо, контракт для Лунина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 мая.

1А. Все решится в Париже. Боруссия минимально победила ПСЖ

Во втором полуфинале ЛЧ сильнее оказалась немецкая команда, хотя парижане имели много моментов

1Б. Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Кто выйдет в финал?

«Бавария» и «Реал» сыграли вничью (2:2), «Боруссия Д» минимально обыграла «ПСЖ» (1:0)

2. Германия будет представлена 5 клубами в ЛЧ. Попадет ли Шахтер в основу?

Уже известны все 5 клубов: Байер, Бавария, Штутгарт, РБ Лейпциг, Боруссия Д

3А. Феерия новичка. Шахтер в Киеве эффектно разобрался с Черноморцем

Марлон Гомес оформил сразу три гола в первом матче в стартовом составе за донецкий клуб

3Б. По-крупному и без напряга. Динамо в Киеве разгромило Верес

Команды провели на «Лобановского» отложенный матч 5-го тура УПЛ

3В. Турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо в перенесенных матчах

Между Шахтером и Динамо сохранился интервал в 4 очка за 4 тура до финиша

4. Лунин близок к продлению контракта с Реалом

Соглашение будет рассчитано до 2028 года

5А. Дубль Роналду. Аль-Наср пробился в финал Кубка Саудовской Аравии

Криштиану и компания обыграли Аль-Халидж со счетом 3:1

5Б. Известный итальянский клуб вернулся в Серию А

«Парма» досрочно оформила повышение в классе

6. ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию

Четвертый матч чемпионата мира по хоккею

7. Состоялась жеребьевка плей-офф УПЛ. Известны даты и пары

Матчи запланированы на 29 мая и 2 июня

8А. Завацкая в статусе лаки-лузера вырвала победу в первом круге в Висбадене

Катарина в трех партиях одолела Тару Вюрт

8Б. Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде

Елена Рыбакина выиграла у Юлии Путинцевой, Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву

8В. Минус чемпион. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде

Карлос Алькарас проиграл Андрею Рублеву, Тейлор Фритц одолел Франсиско Черундоло

9. Фейеноорд хочет, чтобы Пушич вернулся в Роттердам и стал главным тренером

Ранее Марино исполнял функции ассистента Арне Слота, а сейчас работает с «Шахтером»

10А. Пять лучших молодых тренеров в современном футболе

Кто придет на смену Гвардиоле, Клоппу и Анчелотти?

10Б. Наталья Букса – вице-чемпионка Европы. Как украинки на Родосе выступили

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о женском шахматном континентальном форуме, финишировавшем в Греции