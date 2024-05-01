Стали известны все полуфиналистки престижного турнира в Мадриде
Елена Рыбакина выиграла у Юлии Путинцевой, Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву
1 мая состоялись матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания) в нижней часте сетки.
4-я сеяная Елена Рыбакина в трех партиях обыграла Юлию Путинцеву. В третьей партии Путинцева не сумела закрыть соперницу со счета 5:2, не реализовала 2 матчбола на приеме и не подала на поединок.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко выиграла у Мирры Андреевой.
Днем ранее в столице Испании состоялись игры 1/4 финала в верхней часте сетки.
WTA 1000 Мадрид. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Юлия Путинцева – Елена Рыбакина [4] – 6:4, 6:7 (4:7), 5:7
Мирра Андреева – Арина Соболенко [2] – 1:6, 4:6
WTA 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Мэдисон Киз [18]
Елена Рыбакина [4] – Арина Соболенко [2]
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