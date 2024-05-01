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01 мая 2024, 13:01 | Обновлено 01 мая 2024, 13:12
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Пять лучших молодых тренеров в современном футболе

Кто придет на смену Гвардиоле, Клоппу и Анчелотти?

01 мая 2024, 13:01 | Обновлено 01 мая 2024, 13:12
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Пять лучших молодых тренеров в современном футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В настоящий момент футбольный мир продолжает восторгаться тренерскими талантами Жузепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Карло Анчелотти, которые практически в каждом сезоне демонстрируют выдающиеся спортивные достижения со своими командами. Однако пройдет еще какое-то время и эти специалисты неизбежно уйдут на пенсию, а на их месте окажутся новые "зубры" и "титаны".

Кто это может быть? Давайте уже сейчас выделим наиболее явных претендентов – пятерку лучших тренеров в современном футболе, пока еще не перешагнувших 45-летний рубеж…

Микель Артета

Возраст: 42 года
Гражданство: Испания
Клуб: Арсенал

Микель Артета закончил играть в футбол в 2016 году, и сразу же присоединился к тренерскому штабу Жузепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Почти два с половиной года испанец исправно помогал боссу делать "горожан" более сильными и успешными, но затем принял приглашение от Арсенала. Руководство "канониров" рискнуло доверить первую команду молодому специалисту без опыта самостоятельной работы, и в конце концов не прогадало.

С Артетой во главе Арсенал впервые со времен Арсена Венгера наконец вновь стал одним из реальных претендентов на чемпионский титул, и сейчас именно Микель пытается навязать конкуренцию командам Гвардиолы (Манчестер Сити) и Клоппа (Ливерпуль) в английской Премьер-лиге. В минувшем сезоне "канониры" практически до последнего боролись за "золото" национального чемпионата, но на финише все-таки допустили несколько "пробуксовок", что и завершилось вторым местом.

В текущем сезоне Арсенал продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, а также добрался до четвертьфинала Лиги чемпионов. И пускай в евротурнире "канониры" так и не смогли пройти Баварию (2:2, 0:1), и выйти в четверку лучших команд континента, зато для Арсенала нынешний четвертьфинал является первым с уже весьма далекого сезона-2009/10, когда лондонцы еще вовсю пользовались плодами работы Венгера.

Нынешний контракт Артеты с Арсеналом действует до конца сезона-2024/25, и пока у болельщиков "канониров" нет поводов для беспокойства. Но нельзя исключать, что уже через год интерес к Микелю со стороны более богатых и успешных в настоящий момент клубов может привести к тому, что испанец решится покинуть Лондон…

Роберто Де Дзерби

Возраст: 44 года
Гражданство: Италия
Клуб: Брайтон

Getty Images. Роберто Де Дзерби

Несмотря на небольшую разницу в возрасте с Артетой, итальянец Роберто Де Дзерби игровую карьеру завершил еще в 2013 году. Сразу после этого он решил пойти в тренерство, где успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Поначалу Де Дзерби работал с итальянскими командами второго и третьего эшелона, что в конечном итоге помогло ему оказаться в Палермо. Но там дела у Роберто не пошли: он продержался в тренерском кресле всего несколько месяцев, а затем был отправлен в отставку.

После Палермо Де Дзерби почти год сидел без работы, пока его не позвали в Беневенто. Это назначение состоялось уже по ходу сезона, и в конечном итоге Роберто не сумел спасти команду от вылета из Серии А. Несмотря на не самый хороший результат, интерес к Де Дзерби возрос, так как наставник пытался прививать аутсайдеру дивизиона проактивный футбол, а еще отличился рядом интересных кадровых и трансферных решений.

Звезда Де Дзерби взошла в Сассуоло, который при Роберто дважды подряд финишировал на восьмой позиции в Серии А, обладая достаточно скромными финансовыми возможностями. В конечном итоге на специалиста обратили внимание в Украине и позвали тренировать Шахтер. Но полномасштабная фаза российской военной агрессии, начавшаяся в феврале 2022-го, лишила Де Дзерби возможности полноценно провести с «горняками» хотя бы один сезон. Многие легионеры разъехались, а сам итальянец также был вынужден расторгнуть контракт и ждать нового шанса в карьере.

Таковой пришел из английской Премьер-лиги, куда Де Дзерби позвал Брайтон. "Чайкам" как раз требовалось заменить Грэма Поттера, отбывшего в Челси, и итальянский тренер показался клубу подходящим вариантом. В принципе за полтора года, которые прошли с тех пор, боссы Брайтона ни разу не пожалели, что доверились Де Дзерби. А сам тренер сейчас пользуется бешенной популярностью на рынке – по крайней мере, если исходить из новостей в СМИ. Интерес к Роберто, в частности, приписывают Манчестер Юнайтед, Челси, Барселоне, Наполи, Баварии и еще некоторым клубам…

Тиаго Мотта

Возраст: 41 год
Гражданство: Италия / Бразилия
Клуб: Болонья

Getty Images. Тиаго Мотта

Тиаго Мотта в качестве футболиста поиграл в Европе за Барселону, Атлетико, Дженоа, Интер и Пари Сен-Жермен. С 2011 по 2016 годы он выступал за национальную сборную Италии, хотя еще в 2003-м провел пару товарищеских встреч за "селесао", но так и не дождался какого-то развития той истории. Бутсы на гвоздь Мотта повесил в 2018-м в футболке ПСЖ и сразу же принял предложение этого клуба возглавить команду U-19.

С юниорами парижского клуба Мотта отработал всего один сезон, а затем отбыл в Италию, где получил приглашение поработать с Дженоа. Впрочем, сотрудничество Тиаго и "грифонов" пришлось далеко не на самый лучший период для этого клуба, а потому выдалось крайне непродолжительным. Затем Мотту позвала к себе Специя, где молодой коуч отработал один сезон, после чего подался в Болонью.

Получив команду, которая пребывала в нижней части турнирной таблицы, Мотта за сезон сделал из нее сперва уверенного середняка, а в текущем розыгрыше Серии А Болонья и вовсе претендует на зону Лиги чемпионов, хотя конкуренция в финальных турах с Ромой и Аталантой обещает быть очень серьезной.

Прямо сейчас Болонья является одним из лидеров Серии А по среднематчевому показателю владения мячом, а многие ее игроки – такие как Джошуа Зиркзе и Риккардо Калафьори – демонстрируют выдающийся прогресс, который может закончится их успешным трансфером в топ-клуб уже грядущим летом.

Может покинуть Болонью летом и сам Тиаго Мотта. Интерес к перспективному молодому наставнику уже проявляют некоторые топ-клубы. В частности, в СМИ ходили слухи о Манчестер Юнайтед, Милане и Барселоне. Сам Мотта якобы определил единственное условие, при соблюдении которого он точно останется в Болонье и откажет всем другим потенциальным работодателям – это произойдет, если «красно-синие» смогут завоевать путевку в Лигу чемпионов. Только тогда Тиаго посчитает необходимым продолжить развитие своего блестящего проекта, а иначе будет готов к "смене декораций".

Рубен Аморим

Возраст: 39 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: Спортинг

Getty Images. Рубен Аморим

Рубен Аморим достаточно рано завершил профессиональную карьеру футболиста – в 2017-м экс-полузащитнику было всего-то 32 года. Спустя 15 месяцев после этого события Аморим принял решение возглавить низшелиговую Каза Пию, но спустя полгода покинул этот коллектив, с которым демонстрировал неплохие результаты, из-за наказания со стороны Португальской футбольной федерации. Клуб был лишен 6 очков за то, что Аморим руководил им без соответствующей лицензии.

Вернулся в ремесло Рубен в сентябре 2019 года, когда стал у руля дубля Браги. В стартовых 11 матчах команда Аморима добыла 8 побед, и вскоре специалист был приглашен принять первую команду клуба, так как Брага как раз рассталась с Рикарду Са Пинту. Спустя несколько месяцев молодой коуч выиграл для "оружейников" Кубок португальской лиги, но доработать сезон до конца с Брагой не сумел.

В марте 2020-го лиссабонский Спортинг заплатил Браге компенсацию в размере 10 миллионов евро, чтобы подписать с Аморимом полноценный контракт. Такие затраты окупились с лихвой уже в следующем сезоне, когда "львы» во главе с Рубеном стали чемпионами, да и в текущем сезоне, если не случится чего-то сверхъестественного, именно Спортинг вновь будет праздновать чемпионство в португальской Примейре.

В Спортинге Аморим использует тактику, которую в СМИ уже охарактеризовали как 3-2-5. Вингбеки "львов" действуют очень высоко, порой на одном уровне с нападающим и инсайдами, что дает возможность Спортингу являться одной из наиболее результативных команд в текущем сезоне европейского футбола.

This season, Rúben Amorim's Sporting CP...

◉ score more goals per game (2.93) than any team from Europe's big five divisions

◉ concede fewer shots per game (8.07) than any team from Europe's big five divisions

That 3-2-5 build-up shape is: 🧑‍🍳😘 pic.twitter.com/le78YI6cat

— Squawka (@Squawka) April 9, 2024

Хаби Алонсо

Возраст: 42 года
Гражданство: Испания
Клуб: Байер

Getty Images. Хаби Алонсо

В бытность футболистом Хаби Алонсо успел поиграть на топовом уровне за Ливерпуль, Реал и Баварию. Карьеру игрока он завершил в 2017-м, а спустя год оказался в тренерском штабе молодежной команды "бланкос". Впрочем, особых перспектив продвигаться вверх по карьерной лестнице в Реале у Хаби не было, а потому неудивительно, что уже летом 2019-го он принял предложение от Реал Сосьедада, где поверили в его талант и способности быть полезным при работе с дублерами.

До осени 2022 года Хаби Алонсо работал исключительно с молодежью и резервистами, а потому его назначение в Байер выглядело, откровенно говоря, странным. Леверкузенцы на тот момент болтались в подвале турнирной таблицы Бундеслиги, и приход на тренерский мостик такого неискушенного и неопытного наставника как Алонсо для многих являлся первым признаком того, что боссы "фармацевтов" смирились с вылетом из элиты и уже думают о том, как играть в низшем дивизионе.

Но Алонсо совершил нечто вроде революции. При нем Байер не только не вылетел, но и завершил Бундеслигу-2022/23 на шестом месте – в зоне еврокубков! Тогда это расценивалось как чудо, ведь никто не понимал и не знал, что ожидает "фармацевтов" в дальнейшем.

Истинное чудо для Леверкузена наступило уже в сезоне-2023/24. Байер впервые в своей истории стал чемпионом Бундеслиги, причем уже в апреле, задолго до формального завершения немецкого первенства! Теперь никто и никогда не сможет называть "фармацевтов" Неверкузеном, и исправить ситуацию клубу помог именно молодой и необстрелянный Алонсо.

Кроме того, Байер продолжает борьбу в Лиге Европы, где в полуфинальных баталиях сыграет с Ромой. Матчи состоятся в начале мая, и амбициозный наставник "фармацевтов" настраивает своих подопечных только на одно – выход в финал.

Интересно, как сложится ближайшее будущее Хаби, которого хотят видеть у себя многие гранды европейского футбола. Это и Бавария, и Ливерпуль, и Барселона. Сам Алонсо мечтает однажды возглавить первую команду Реала, и если он продолжит работать с такой же эффективностью, то нет сомнений, что достичь желаемого Хаби удастся уже в среднесрочной перспективе.

Текст: meta.ua/sport

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статьи Микель Артета Роберто Де Дзерби Тиаго Мотта Рубен Аморим Хаби Алонсо
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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