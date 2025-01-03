ФОТО. Забарный уговорил свою жену на... Необычное занятие для девушки
Ангелина Забарная рассказала про свой год
Ангелина Забарная рассказала про нововведения в своей жизни по итогам 2024 года в сторис в Instagram.
Жена центрбека сборной Украины и «Борнмута» поделилась следующими процессами, которые стали для неё способом жизни:
«По итогам этого года: попробовала утренний ice bath (да, Илья уламал меня 😂), тренировки на реформерах, работа без выходных».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Ледянная ванна» используется спортсменами для быстрого восстановления мышц после интенсивных тренировок; реформер помогает работать над всеми группами мышц, не перенагружая ни хребет, ни суглобы; также Ангелина занимается своим бизнесом – онлайн-школы изучения иностранных языков «Vil'no».
Ещё одна сторис Ангелины была посвящена общему чтению книг - Забарная выбрала книгу Макконахи «Зеленый свет»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем индивидуально готовиться к римскому дерби
Владимир считает, что ему по силам победить Тайсона