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03 января 2025, 09:39 | Обновлено 03 января 2025, 09:40
1646
1

ФОТО. Забарный уговорил свою жену на... Необычное занятие для девушки

Ангелина Забарная рассказала про свой год

03 января 2025, 09:39 | Обновлено 03 января 2025, 09:40
1646
1
ФОТО. Забарный уговорил свою жену на... Необычное занятие для девушки
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная рассказала про нововведения в своей жизни по итогам 2024 года в сторис в Instagram.

Жена центрбека сборной Украины и «Борнмута» поделилась следующими процессами, которые стали для неё способом жизни:

«По итогам этого года: попробовала утренний ice bath (да, Илья уламал меня 😂), тренировки на реформерах, работа без выходных».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Ледянная ванна» используется спортсменами для быстрого восстановления мышц после интенсивных тренировок; реформер помогает работать над всеми группами мышц, не перенагружая ни хребет, ни суглобы; также Ангелина занимается своим бизнесом – онлайн-школы изучения иностранных языков «Vil'no».

Ещё одна сторис Ангелины была посвящена общему чтению книг - Забарная выбрала книгу Макконахи «Зеленый свет»:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Перець
То вже прогрес і ще намагається працювати
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