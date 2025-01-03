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  4. «Мы были блестящие». Индзаги объяснил спокойную победу Интера над Аталантой
Италия
03 января 2025, 09:56 |
184
1

«Мы были блестящие». Индзаги объяснил спокойную победу Интера над Аталантой

Специалист доволен игрой своих подопечных

03 января 2025, 09:56 |
184
1
«Мы были блестящие». Индзаги объяснил спокойную победу Интера над Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от игры своей команды против «Аталанты» (2:0) в полуфинальном матче Суперкубка Италии.

«Мы были блестящие, не было никакой конкуренции против соперника высочайшего уровня, мы подошли к обоим таймам как лучшая команда. Теперь настало время для самого большого шага, но я поздравил ребят, потому что мы действительно создали много моментов против сильного соперника. Мы хотели дойти до финала, и я увидел большую концентрацию команды.

Я очень доволен, потому что это не всегда просто, когда приходится много путешествовать и есть много игр, но ребята показали характер, мотивацию на поле и превзошли все ожидания. Мы хотим продолжать в том же духе и выигрывать как можно больше игр. Голы от защитников? Это наша манера игры, защитники умеют оказываться в таких ситуациях.

Дюмфрис – игрок, который всегда забивал, за «Интер» или за свою национальную сборную, в этом нет ничего нового, поздравляю его и ребят... В финале сойдутся две большие команды, и в понедельник мы увидим, с кем мы столкнемся», – заявил Симоне.

В финальном поединке Суперкубка Италии «Интер» сойдется с победителем пары «Милан» – «Ювентус».

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Интер Милан Симоне Индзаги Суперкубок Италии по футболу Аталанта Интер - Аталанта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Интер Милан
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Saar
Дивився матч. Так, Інтер був майже бездоганним!
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