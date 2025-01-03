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  4. У Довбика был личный разговор с Раньери. Известны детали
Италия
03 января 2025, 09:36 |
1143
1

У Довбика был личный разговор с Раньери. Известны детали

Артем индивидуально готовиться к римскому дерби

03 января 2025, 09:36 |
1143
1
У Довбика был личный разговор с Раньери. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянские СМИ сообщили, почему украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик тренировался по индивидуальной программе накануне римского дерби против «Лацио». Также сообщается, что у Довбика был разговор с главным тренером «волков» Клаудио Раньери.

«На тренировке присутствовал и Довбик, который на «Тре Фонтане» остался за кулисами, чтобы рационально распределить силы. Форвард принял участие в тренировке вместе с остальной командой, а также беседовал с главным тренером желто-красных», – сообщает Ilromanista.

Матч «Рома» – «Лацио» запланирован на воскресенье, 5 января. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Клаудио Раньери объяснил, чего не хватает Артему Довбику.

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Артем Довбик Клаудио Раньери Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: il Romanista
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Saar
Головне, що Раньєрі його підтримує.
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