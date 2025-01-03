У Довбика был личный разговор с Раньери. Известны детали

Итальянские СМИ сообщили, почему украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик тренировался по индивидуальной программе накануне римского дерби против «Лацио». Также сообщается, что у Довбика был разговор с главным тренером «волков» Клаудио Раньери.

«На тренировке присутствовал и Довбик, который на «Тре Фонтане» остался за кулисами, чтобы рационально распределить силы. Форвард принял участие в тренировке вместе с остальной командой, а также беседовал с главным тренером желто-красных», – сообщает Ilromanista.

Матч «Рома» – «Лацио» запланирован на воскресенье, 5 января. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Клаудио Раньери объяснил, чего не хватает Артему Довбику.