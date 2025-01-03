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  4. Роналду летом мог перейти в европейский гранд. Известно, что пошло не так
Саудовская Аравия
03 января 2025, 09:48 |
895
1

Роналду летом мог перейти в европейский гранд. Известно, что пошло не так

«ПСЖ» отказался от идеи подписания звездного португальца

03 января 2025, 09:48 |
895
1
Роналду летом мог перейти в европейский гранд. Известно, что пошло не так
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Французский «ПСЖ» мог подписать португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду летом 2025 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Однако, по информации источника, парижане отказались от идеи трансфера 39-летнего футболиста. Отмечается, что на это повлияла спортивная политика «Пари Сен-Жермен» - сейчас в клубе стремятся омолодить состав.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее слухи о возможном переходе Криштиану Роналду в «ПСЖ» опроверг Фабрицио Романо.

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трансферы Криштиану Роналду ПСЖ трансферы Лиги 1 Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Saar
Підписали б на рік. Зато в історії б збереглася біографія ПСЖ: грали два найвидатніших футболісти: Роналду і Мессі! 
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