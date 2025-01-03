ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост

Кристина Крыжановская, девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала подборку горячих фотографий в своем Instagram.

Украинка позировала перед зеркалом в соблазнительном халате, почти полностью обнажив ноги. Такой контент привлек внимание подписчиков, но больше аудиторию заинтересовала странная подпись публикации:

«Если женщина не танцует под вашу дудку, то с дудкой вам, похоже, не повезло».

Кристина Крыжановская уже не впервые поджигает социальные сети эротическим контентом. Недавно она полностью обнаженная сфотографировалась в ванной.

ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо сделала странную публикацию