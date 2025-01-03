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  4. ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 10:25 | Обновлено 03 января 2025, 10:26
753
3

ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост

Кристина Крижановская сфотографировалась в соблазнительном наряде

03 января 2025, 10:25 | Обновлено 03 января 2025, 10:26
753
3
ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо выложила странный пост
Instagram. Кристина Крыжановская

Кристина Крыжановская, девушка панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, опубликовала подборку горячих фотографий в своем Instagram.

Украинка позировала перед зеркалом в соблазнительном халате, почти полностью обнажив ноги. Такой контент привлек внимание подписчиков, но больше аудиторию заинтересовала странная подпись публикации:

«Если женщина не танцует под вашу дудку, то с дудкой вам, похоже, не повезло».

Кристина Крыжановская уже не впервые поджигает социальные сети эротическим контентом. Недавно она полностью обнаженная сфотографировалась в ванной.

ФОТО. «С дудкой не повезло». Девушка звезды Динамо сделала странную публикацию

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Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига lifestyle Эдуардо Герреро юмор
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Комментарии 3
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contr
Соси дудку-волосянку , дура , як Заліщук сосе☝️😫😫😫
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+1
Перець
Все залежить від розміру дудки
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+1
Saar
У мене виникає питання: де спортсмени беруть таких дівчат, які, певне, один клас середньої школи мають, не прочитали жодної книги і не мають тактовності!?? 
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+1
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