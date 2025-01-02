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Англия
02 января 2025, 09:34 | Обновлено 02 января 2025, 09:35
516
0

Лучший бомбардир года. В Манчестер Юнайтед нашли спасителя сезона

Виктор Дьекереш должен спасти английский гранд от провала

02 января 2025, 09:34 | Обновлено 02 января 2025, 09:35
516
0
Лучший бомбардир года. В Манчестер Юнайтед нашли спасителя сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Португальский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.

По информации источника, 26-летний футболист может обойтись английскому гранду в 80 миллионов фунтов. В Манчестере под управлением Аморима два нападающих могут покинуть клуб: Джошуа Зиркзе и Маркус Рэшфорд уже зимой могут сменить клубную прописку, потому трансфер шведского нападающего должен стать попыткой спасти сезон.

Аморим сказал руководству клуба о том, что в январе необходимо подписание страйкера.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» избавится от звездного бразильца.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Маркус Рэшфорд Рубен Аморим Джошуа Зиркзе
Данііл Киріяка Источник: The Mirror
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