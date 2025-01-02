Лучший бомбардир года. В Манчестер Юнайтед нашли спасителя сезона

Португальский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.

По информации источника, 26-летний футболист может обойтись английскому гранду в 80 миллионов фунтов. В Манчестере под управлением Аморима два нападающих могут покинуть клуб: Джошуа Зиркзе и Маркус Рэшфорд уже зимой могут сменить клубную прописку, потому трансфер шведского нападающего должен стать попыткой спасти сезон.

Аморим сказал руководству клуба о том, что в январе необходимо подписание страйкера.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» избавится от звездного бразильца.