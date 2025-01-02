Лучший бомбардир года. В Манчестер Юнайтед нашли спасителя сезона
Виктор Дьекереш должен спасти английский гранд от провала
Португальский нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Mirror.
По информации источника, 26-летний футболист может обойтись английскому гранду в 80 миллионов фунтов. В Манчестере под управлением Аморима два нападающих могут покинуть клуб: Джошуа Зиркзе и Маркус Рэшфорд уже зимой могут сменить клубную прописку, потому трансфер шведского нападающего должен стать попыткой спасти сезон.
Аморим сказал руководству клуба о том, что в январе необходимо подписание страйкера.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» избавится от звездного бразильца.
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