«Я не смотрю на Ливерпуль». Звезда Ман Сити сделал важное заявление

Португальский вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва откровенно оценил шансы «горожан» побороться за чемпионский титул Английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Я не смотрю на Ливерпуль. Мы на шестом месте, я не могу смотреть на Ливерпуль или Арсенал. Я смотрю на следующую игру, чтобы попытаться взять три очка.

Сейчас я бы не сказал, что это невозможно, потому что в футболе нет невозможного, но сейчас «Манчестер Сити» полностью выбыл из борьбы за титул, несомненно, для нас слишком поздно.

Люди говорят, что вы не можете выиграть чемпионат до января, но вы можете его проиграть. В этом сезоне реальность такова, что мы его проиграли», – сказал Силва.

В нынешнем сезоне шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 19 сыгранных матчей.