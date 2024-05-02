Хакими назвал причину поражения ПСЖ в Дортмунде от Боруссии

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился эмоциями от поражения команды в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

«Мы очень расстроены результатом. В чем причина такого результата? Мы упустили свои шансы во втором тайме. Мы знали, что «Боруссия» собирается играть через длинные передачи. Мы были очень сосредоточены на этом аспекте игры, тренер повторял это всю неделю. Но этого было недостаточно. Мы доминировали весь матч.

Теперь отдохнем и подумаем об ответном матче. Дома с болельщиками на нашем стадионе все будет по-другому. Это точно. Будем в полной уверенности, что в ответном матче все получится», – заявил Хакими.

Как известно, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и «ПСЖ» состоится 7 мая в Париже.

Ранее стало известно, что Германия в Лиге чемпионов будет представлена 5 клубами.