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  4. Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Испания
02 мая 2024, 08:29 |
2389
0

Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина

Королевский клуб поможет Кариму в лечении

02 мая 2024, 08:29 |
2389
0
Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

36-летний французский форвард Карим Бензема прибыл на тренировочную базу мадридского клуба «Реал».

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, обладатель Золотого мяча 2022 вернулся в расположение «сливочных», чтобы пройти дополнительные обследования и получить помощь в лечении травмы.

Саудовский «Аль-Иттихад», цвета которого сейчас защищает Бензема, благодарит «Реал» за помощь.

Карим играл за королевский клуб с 2009 по 2023 год, после чего перебрался в «Аль-Иттихад». За время выступлений за столичную команду Испании Бензема провел 648 поединков и забил 354 мяча.

Ранее «Аль-Иттихад» без Бензема проиграл «Аль-Хилялю» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии.

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Карим Бензема Реал Мадрид травма Аль-Иттихад Джидда
Даниил Агарков Источник: Фабрицио Романо
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