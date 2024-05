Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина

36-летний французский форвард Карим Бензема прибыл на тренировочную базу мадридского клуба «Реал».

Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, обладатель Золотого мяча 2022 вернулся в расположение «сливочных», чтобы пройти дополнительные обследования и получить помощь в лечении травмы.

Саудовский «Аль-Иттихад», цвета которого сейчас защищает Бензема, благодарит «Реал» за помощь.

Карим играл за королевский клуб с 2009 по 2023 год, после чего перебрался в «Аль-Иттихад». За время выступлений за столичную команду Испании Бензема провел 648 поединков и забил 354 мяча.

Ранее «Аль-Иттихад» без Бензема проиграл «Аль-Хилялю» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии.

🚨🇫🇷 Karim Benzema has returned to Real Madrid training ground Valdebebas to undergo further tests and get help with injury treatment.



Al Ittihad confirm they’re grateful with Real Madrid for their help in managing Benzema’s injury. pic.twitter.com/c3QZIzpgRt