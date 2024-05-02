Бензема прибыл на тренировочную базу Реала. Стала известна причина
Королевский клуб поможет Кариму в лечении
36-летний французский форвард Карим Бензема прибыл на тренировочную базу мадридского клуба «Реал».
Как сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, обладатель Золотого мяча 2022 вернулся в расположение «сливочных», чтобы пройти дополнительные обследования и получить помощь в лечении травмы.
Саудовский «Аль-Иттихад», цвета которого сейчас защищает Бензема, благодарит «Реал» за помощь.
Карим играл за королевский клуб с 2009 по 2023 год, после чего перебрался в «Аль-Иттихад». За время выступлений за столичную команду Испании Бензема провел 648 поединков и забил 354 мяча.
Ранее «Аль-Иттихад» без Бензема проиграл «Аль-Хилялю» в полуфинале Кубка Короля Саудовской Аравии.
🚨🇫🇷 Karim Benzema has returned to Real Madrid training ground Valdebebas to undergo further tests and get help with injury treatment.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2024
Al Ittihad confirm they’re grateful with Real Madrid for their help in managing Benzema’s injury. pic.twitter.com/c3QZIzpgRt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем перепутал название своей команды
Первая ракетка Украины рассказала о важности работы своего благотворительного фонда