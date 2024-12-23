«Реал подождет». Цыганык назвал клуб, в котором ожидает увидеть Забарного

Журналист Игорь Цыганык прокомментировал будущее украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного и назвал клуб, в котором он ожидает увидеть украинца:

«Я думаю, на сегодняшний момент «Реал» подождет, Забарный в их поле зрения. Но почему-то у меня есть такое внутреннее предчувствие, что он все таки окажется, скорее всего, в «Тоттенхэме». Реал не та команда в которой дается много времени. Здесь надо приходить абсолютно готовым.

Я думаю, что это будет летом. Забарный - это такая инвестиция, которую надо долго готовить и долго думать. Он не может сразу прийти и начать играть за «Тоттенхэм». Нет, ему все равно надо прийти в команду, пройти адаптацию определенную».

Ранее сообщалось о том, что Забарный попал в символическую команду тура АПЛ.