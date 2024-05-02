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  4. Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
02 мая 2024, 08:44 |
148
0

Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде

02 мая 2024, 08:44 |
148
0
Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

2 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В нижней части сетки путевки в финал разграют между собой Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 2). Встреча начнется вторым запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 9-я встреча соперниц.

В поединке за трофей победительница матча сыграет либо против Иги Свентек, либо против Мэдисон Киз.

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Елена Рыбакина Арина Соболенко смотреть онлайн WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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