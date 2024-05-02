WTA02 мая 2024, 08:44 |
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Елена Рыбакина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча на турнире WTA 1000 в Мадриде
02 мая 2024, 08:44 |
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2 мая состоятся полуфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В нижней части сетки путевки в финал разграют между собой Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 4) и Арина Соболенко (WTA 2). Встреча начнется вторым запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Время начала поединка – 22:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 9-я встреча соперниц.
В поединке за трофей победительница матча сыграет либо против Иги Свентек, либо против Мэдисон Киз.
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