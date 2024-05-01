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ATP
01 мая 2024, 07:54 |
676
0

Надаль прокомментировал прощальный матч в Мадриде

Дальше Рафаэль планирует быть конкурентным в Риме

01 мая 2024, 07:54 |
676
0
Надаль прокомментировал прощальный матч в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде, проиграв в четвертом круге чеху Иржи Легечке – 5:7, 4:6.

Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, на турнирах в Испании. После текущего сезона Король грунта планирует завершить карьеру.

– Когда вы приехали сюда неделю назад, могли ли вы мечтать о том, что будете играть так хорошо? Теперь, когда вы это сделали, вселяет ли это в вас оптимизм, что вы сможете продолжать играть еще достаточно долго, не слишком долго, но в будущем?
– Я не знаю, как долго (улыбается), но я постараюсь сыграть в Риме. Это еще один особенный турнир в моей карьере, не правда ли? Я думаю, что выиграл 10 титулов? Да, 10. Так что, да, там тоже много эмоций.

Моя мечта – сыграть на всех этих турнирах, где я добился успеха, еще раз. К сожалению, я пропустил Монте-Карло, это один из самых особенных для меня турниров, но Рим – один из тех, на которых мне очень нравилось играть.

Так что я хочу туда поехать. Я попробую. И я хочу сыграть там хорошо. Я хочу играть хорошо. Я хочу быть конкурентоспособным. Я хочу дать себе шанс играть в хороший теннис, и я буду продолжать упорно работать, чтобы добиться этого.

Сегодня, конечно, очень эмоциональный день. Сегодня незабываемый день с точки зрения того, чтобы сказать: «Прощай, Мадрид». Это одно из мест или даже, возможно, место, где я получал наибольше любви и поддержки на протяжении всех этих лет.

Но моя карьера продолжается, и у меня есть личные цели, которые я ставлю перед собой в ближайшие пару недель, и я хочу узнать, есть ли у меня шанс их достичь, – сказал Надаль.

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Владимир Клепач Источник: Twitter
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