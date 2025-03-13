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Лига чемпионов
13 марта 2025, 11:37 |
1005
0

Ключевой игрок Реала пропустит матч против Арсенала в Лиге чемпионов

Орельен Тчуамени получил желтую карточку в матче против «Атлетико»

13 марта 2025, 11:37 |
1005
0
Ключевой игрок Реала пропустит матч против Арсенала в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамэни

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Тчуамени получил желтую карточку в матче против «Атлетико» на 39-й минуте. Это предупреждение стало третьим для француза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее ожиданиями от матча против Реала поделился украинский защитник Александр Зинченко.

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Орельен Тчуамени Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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