Ключевой игрок Реала пропустит матч против Арсенала в Лиге чемпионов
Орельен Тчуамени получил желтую карточку в матче против «Атлетико»
Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».
Тчуамени получил желтую карточку в матче против «Атлетико» на 39-й минуте. Это предупреждение стало третьим для француза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.
Ранее ожиданиями от матча против Реала поделился украинский защитник Александр Зинченко.
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