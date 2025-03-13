Ключевой игрок Реала пропустит матч против Арсенала в Лиге чемпионов

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

Тчуамени получил желтую карточку в матче против «Атлетико» на 39-й минуте. Это предупреждение стало третьим для француза в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

В 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский Арсенал встретится с мадридским Реалом. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы пройдут 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянце Арене в Мюнхене.

Ранее ожиданиями от матча против Реала поделился украинский защитник Александр Зинченко.