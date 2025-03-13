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  4. Шанс для Яремчука? Наставник Олимпиакоса определился с форвардом на ЛЕ
Лига Европы
13 марта 2025, 11:41 |
380
0

Шанс для Яремчука? Наставник Олимпиакоса определился с форвардом на ЛЕ

Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на укринского футболиста

13 марта 2025, 11:41 |
380
0
Шанс для Яремчука? Наставник Олимпиакоса определился с форвардом на ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

13 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Олимпиакос» из Греции и норвежский «Буде-Глимт» (первый матч 0:3).

Наставник хозяев определился с форвардом, который выйдет в предстоящем поединке в стартовом составе. Сообщается, что Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на украинского футболиста Романа Яремчука.

Изначально планировалось сделать ставку на марокканца Аюба Эль-Кааби, но тот даже не попал в заявку на матч. Форвард пропустил три последних поединка из-за травмы, но болельщики и пресса ожидали возвращения игрока к ответному противостоянию с норвежским коллективом.

В заявке «Олимпиакоса» оказался всего один номинальный форвард Яремчук, который провел в текущем сезоне 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Заявка Олимпиакоса на ответный поединок Лиги Европы:

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Лига Европы Олимпиакос Пирей Буде-Глимт Роман Яремчук Хосе Луис Мендилибар Аюб Эль-Кааби
Николай Титюк Источник: Sport24.gr
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