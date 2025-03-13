Шанс для Яремчука? Наставник Олимпиакоса определился с форвардом на ЛЕ

13 марта состоится второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Олимпиакос» из Греции и норвежский «Буде-Глимт» (первый матч 0:3).

Наставник хозяев определился с форвардом, который выйдет в предстоящем поединке в стартовом составе. Сообщается, что Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на украинского футболиста Романа Яремчука.

Изначально планировалось сделать ставку на марокканца Аюба Эль-Кааби, но тот даже не попал в заявку на матч. Форвард пропустил три последних поединка из-за травмы, но болельщики и пресса ожидали возвращения игрока к ответному противостоянию с норвежским коллективом.

В заявке «Олимпиакоса» оказался всего один номинальный форвард Яремчук, который провел в текущем сезоне 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Заявка Олимпиакоса на ответный поединок Лиги Европы: